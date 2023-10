Kraay verklapt opvallende uitspraak van twee Feyenoorders op parkeerplaats Ajax

Joey Veerman had bij een 0-1 achterstand tegen Frankrijk kunnen scoren voor Nederland, maar miste een grote kans in de 27ste minuut. Naar zijn idee had de middenvelder last van een hobbeltje op het veld. Dat nieuws verraste Hans Kraay junior niet.

Veerman had in het strafschopgebied zeeën van ruimte na een pass van Denzel Dumfries, maar schoot hoog over. “Ik moet hem gewoon binnenschieten. Ik denk dat er een hobbeltje op het veld zat, want normaal schiet ik deze binnen. Volgens mij stuitert de bal net op voordat ik 'm schiet”, zei hij daarover in gesprek met ESPN.

Hans Kraay had vorige maand van enkele spelers van Feyenoord al vernomen dat het veld in de Johan Cruijff ArenA te wensen overlaat. Na de gewonnen Klassieker (0-4) beklaagden Quilindschy Hartman en Mats Wieffer zich over het veld, zo merkte Kraay op de parkeerplaats.

“Ik was onderweg naar m’n auto na Ajax – Feyenoord. Dat was ruim een uur na afloop, nadat je alle interviews hebt gehad. De spelers druppelden richting de spelersbus en toen kwamen Wieffer en Hartman mijn kant op. Los van het feit dat ze heel blij waren met de overwinning, zeiden ze: dit is een slecht veld!”, blikt de analist terug. “Ze vonden het veld ongelijk. Ze vonden het niet het Ajax-veld dat ze gewend waren. Ik heb erover gezwegen, want die mensen werken zich rot, maar toen hadden ze het al over een hobbelig veld. Feyenoord won met 0-4, dan klaag je meestal niet over het veld…”