Krabbendam verbaast zich over ontbreken PSV'er bij Oranje: 'Hij komt het dichtst bij Frenkie'

Martijn Krabbendam verbaast zich erover dat bondscoach Ronald Koeman in zijn definitieve selectie van het Nederlands elftal geen plaats heeft ingeruimd voor . Volgens de Voetbal International-journalist komt de PSV'er 'misschien nog wel het dichtst bij de manier waarop speelt.'

Schouten maakte geen deel uit van de 29-koppige voorselectie die Koeman in september bekendmaakte. Sindsdien raakte De Jong echter geblesseerd bij zijn club FC Barcelona, de middenvelder moet de komende interlands tegen Frankrijk (13 oktober) en Griekenland (16 oktober) dan ook laten schieten. Krabbendam had het logisch gevonden als Schouten alsnog deel had uitgemaakt van de definitieve spelersgroep van Oranje.

"Uit bij Frankrijk deed Frenkie niet mee, je zag meteen wat een verschil dat maakte", blikt Krabbendam in een video-item van VI terug op het 4-0 verlies dat Oranje in maart van dit jaar leed in Parijs. "Het verbaast mij dat Schouten er dan niet bij is. Hij speelt uitstekend bij PSV, een middenvelder die een spelversneller is", typeert de journalist het spel van de oud-speler van onder meer Excelsior en Bologna. "Hij komt misschien nog wel het dichtst bij de manier waarop Frenkie speelt, op zijn eigen niveau uiteraard", maakt Krabbendam de PSV'er bovendien een groot compliment.

Bij absentie van zowel De Jong als Schouten ziet Krabbendam twee kandidaten voor 'Frenkie-rol' op het middenveld van Oranje. "Marten de Roon of Joey Veerman, je hebt natuurlijk een passer nodig", analyseert de journalist.