Kwakman wijst leermeester aan voor Oranje-international: ‘Messi werd uitgelachen, maar wauw!’

maakte vrijdagavond zijn debuut voor het Nederlands elftal tegen Frankrijk en werd na afloop onder de loep genomen bij Voetbalpraat. De verdediger verkaste afgelopen transferzomer naar Tottenham Hotspur en draait daar behoorlijk goed. Kees Kwakman weet hoe dat komt.

“Van de Ven heeft bij Tottenham een ideale partner. Die Cristian Romero, die is níet normaal”, begint de analist bij het ESPN-programma. “(Lionel, red.) Messi zei dat laatst dat dat de beste centrale verdediger van de wereld is, toen werd ‘ie uitgelachen, maar Romero is niet normaal”, gaat de oud-voetballer van onder meer FC Volendam en FC Groningen verder.

Kwakman analyseert vervolgens het spel van Van de Ven. “Je ziet dat hij nog wat moeite heeft met dekken in de zestien.” Dat genoemde aspect is bij Romero van wereldklasse, vindt de Volendamse analist. “Maar hij is ook aan de bal comfortabel, vergis je niet. Het is een slager, maar hij is gewoon goed. Als Van de Ven een keer uitgespeeld wordt, komt hij het herstellen met een sliding.”

Van de Ven is met The Spurs momenteel koploper in de Premier League. “Romero is een perfecte leerschool voor hem”, stelt Kwakman. Marciano Vink vraagt zich af of Manchester United heeft liggen slapen op de transfermarkt. “Die moeten nu Jonny of Harry Maguire opstellen. Die hadden toch eigenlijk nog een verdediger voor achter de hand moeten halen?”