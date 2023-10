Lastige keuze voor Slot aanstaande: Feyenoord-fans verdeeld over dilemma

keerde woensdag terug in het doel van Feyenoord. De blessuregevoelige sluitpost maakte zijn rentree in het oefenduel met Excelsior en oogde direct weer wedstrijdfit. Trainer Arne Slot koos de laatste jaren altijd direct weer voor Bijlow in het doel zodra hij weer fit was en daar lijkt geen verandering aan te komen – ondanks enige ophef bij de achterban van de Rotterdammers.

AD-journalist Mikos Gouka voorspelt in de podcast dat Bijlow snel weer zal keepen. “In het verleden koos Slot als Bijlow weer fit was direct voor hem. Ik heb geen signalen dat daar vanaf geweken wordt of iets dergelijks”, aldus Gouka, die de doelman dus weer snel tussen de palen verwacht in Rotterdam-Zuid. Is het niet direct na de interlandbreak, dan vrij snel daarna.

“Het ziet er goed uit. Het is wel interessant om te zien of dat meteen ook goed genoeg is om tegen Vitesse weer te spelen, de eerste wedstrijd na de interland. Dat is nog anderhalve week.” Veel meer dan oefenwedstrijden spelen kan Bijlow niet doen om zich te laten zien. Gouka: “Hij moet het van dit soort wedstrijden hebben. Veel meer is er niet, behalve trainingspartijen. Conditioneel is het voor keepers niet aan de orde, maar de concentratie oppakken, negentig minuten erbij zijn. Dat kan ook energie kosten. Maar dat gaat makkelijker dan bij veldspelers.”

Bij de achterban van Feyenoord was er enige verdeeldheid over het al dan niet laten terugkeren van Bijlow in de basisformatie. Onder het bericht dat de Rotterdammers zijn contract willen gaan verlengen, kwamen enkele negatieve reacties, gericht op zijn blessuregevoeligheid en van mensen die liever Timon Wellenreuther als eerste keeper zouden houden. Op X zijn de meningen enigszins verdeeld, maar lijkt een meerderheid toch duidelijk te kiezen voor een snelle rentree van Bijlow in het doel van Feyenoord.