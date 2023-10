John van 't Schip lijkt voorlopig de belangrijkste gegadigde om het seizoen bij Ajax af te gaan maken als hoofdtrainer. Na het ontslag van Maurice Steijn krijgt assistent Hedwiges Maduro de taak om de Amsterdammers door de zware uitduels met Brighton & Hove Albion (donderdag) en PSV (zondag) heen te loodsen, daarna zou de 59-jarige oud-speler het stokje over moeten nemen. Freek Jansen ziet Van 't Schip om meerdere redenen wel slagen, maar vermijdt de meest gehoorde term van de afgelopen tijd in Amsterdam.

In een video-item van Voetbal International toont de journalist zich positief over de voorgenomen aanstelling van Van 't Schip: "Hij heeft toch veel ervaring, loopt al lange tijd mee. En internationale ervaring, hij heeft het met Griekenland ook wel prima gedaan." Daarnaast speelde Van 't Schip natuurlijk elf jaar in het eerste elftal van de Amsterdammers: "Echt een jongen van Ajax, die de clubcultuur kent", aldus Jansen.

Artikel gaat verder onder video

De meest gehoorde term van de afgelopen maanden vermijdt hij echter: "Laten we alsjeblieft niet Ajax-dna roepen, daar word je helemaal gek van." Jansen vervolgt: "Als je het de mensen vraagt: Ajax-dna is niets anders dan gewoon kwaliteit. Erik ten Hag had ook geen Ajax-dna, dat is bijna de beste trainer in de geschiedenis. John Heitinga had het ook, maar die heeft het uiteindelijk ook niet gered."

Mission Impossible

Nadat Heitinga afgelopen zomer het veld moest ruimen werd Steijn verrassend aangesteld door toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Onderling boterde het echter niet tussen de van Sparta overgekomen oefenmeester en de eigenzinnige Duitser, wiens aankopen door de trainer publiekelijk in twijfel getrokken werden. "De manier waarop zij samenwerkten, of eigenlijk níet samenwerkten, was misschien wel het belangrijkste ingrediënt van deze mislukking", stelt Jansen dan ook. Door de onrust achter de schermen was het voor Steijn daardoor 'een Mission Impossible', meent de journalist: "Het is in vier maanden tijd van een droom tot een complete nachtmerrie geworden voor hem."