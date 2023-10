Louwerens: 'Ik heb Genee, Derksen en Gijp een keer tegen elkaar uitgespeeld'

Marco Louwerens zwaait af bij Talpa Network. De directeur, die inmiddels is opgevolgd door Frans Klein, vertelt in een afscheidsinterview met het Algemeen Dagblad hoe hij de samenwerking heeft ervaren met Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen rondom Vandaag Inside en de voorlopers van dat programma.

Louwerens maakte veel mee met het drietal en komt in het interview met een bekentenis. “Trots ben ik er niet op, maar ik heb ze ook wel eens tegen elkaar uitgespeeld”, geeft hij toe. “Dat ging over een contractverlenging. Johan woonde nog in Oudewater, René in Dordrecht. Ik ging apart naar hen toe om ze bij te laten tekenen. Eenmaal bij Wilfred kon die eigenlijk niet meer terug, want de anderen hadden hun handtekening al gezet.”

“Later deed Wilfred de onderhandelingen namens hun drieën. Misschien wel door die ene keer, haha. Dat doet hij trouwens heel goed en netjes. Hij let op álles. Als ik ooit een contract teken, dan bel ik Wilfred”, zegt Louwerens.

Veel kijkers van Vandaag Inside hopen dat Louwerens nog wel terugkeert om Sinterklaas te spelen in het programma, zoals hij de afgelopen jaren op hilarische wijze deed. ‘Directeurtje’, zoals hij liefkozend wordt genoemd door de tafelgasten van het programma, houdt in het midden wat zijn plannen zijn. “Ik vind eigenlijk dat we die ouwe man nu maar eens met rust moeten laten, maar hij heeft nog even de tijd; We zullen wel zien op welke deuren hij aan gaat kloppen.”