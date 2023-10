Maarten Wijffels plaatst vraagtekens bij absentie Mark Flekken: 'Dat vind ik wel een interessante'

Ronald Koeman heeft een flinke puzzel te leggen in de aanloop naar de belangrijke EK-kwalificatieduels tegen Frankrijk en Griekenland. De bondscoach zag in de afgelopen periode de ene na de andere belangrijke kracht wegvallen. Koeman moest in een eerder stadium al een streep zetten door de namen van onder meer Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Cody Gakpo en daar kwam afgelopen zondag ook bij. Maarten Wijffels plaatst echter zijn vraagtekens bij de absentie van de doelman.

Louis van Gaal kondigde twee jaar geleden vol trots aan dat zijn staf en hij een nieuwe keeper voor het Nederlands elftal hadden ‘ontdekt’. Het betrof Flekken, die op dat moment onder contract stond bij SC Freiburg. Van Gaal haalde de Limburger bij het Nederlands elftal en gaf hem in de aanloop naar het WK in Qatar de kans in de oefenwedstrijden tegen Denemarken en Duitsland. Flekken leek, mede door zijn goede optredens in Duitsland, een zekerheidje in de WK-selectie. Maar tot verbazing van velen was hij er niet bij in Qatar.

Flekken bleef teleurgesteld achter, maar rechtte de drug en speelde zich na het vertrek van Van Gaal en de rentree van Koeman weer in Oranje. Flekken verdedigde vorige maand zelfs nog het doel in de interlands tegen Griekenland en Ierland. Hij leek een goede kans te maken om ook deze interlandperiode onder de lat te staan, maar hij is dus niet van de partij. Hij is ziek, meldde de KNVB zondagavond in een persbericht. Wijffels heeft daar zo zijn vragen over. “Mark Flekken vind ik wel een interessante. Flekken is ziek. Hij miste de wedstrijd van zaterdag, dus hij is echt ziek. Maar wat betekent ziek? Betekent dat dat je twee weken lang helemaal niet kan spelen?”, vraagt Wijffels zich af in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

Wijffels geeft er vervolgens zelf antwoord op. “Ik weet het niet, dus ik vroeg het ook na. Hij moet blijkbaar aan de antibiotica, dus dat heeft er dan ook weer invloed op. Dat gaat dan ook in je lijf zitten.” Wijffels vindt het desondanks ‘moeilijk in te schatten’. “Als het de finale van het WK is, kom je dan wel als speler? Geen idee of je dat ook nog zo moet bekijken”, aldus de verslaggever.