Maarten Wijffels trapt op de rem na lovende teksten over Hartman: 'Dat zijn grote woorden, want...'

Het Nederlands elftal ging afgelopen vrijdag weliswaar met 1-2 onderuit tegen Frankrijk, maar er was na afloop genoeg reden voor optimisme. Het optreden van bijvoorbeeld. De Feyenoord-verdediger debuteerde in Oranje en maakte meteen een behoorlijke indruk. Willem van Hanegem voorspelt een mooie toekomst voor Hartman. Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad is van mening dat men niet té hard van stapel moet lopen.

Hartman brak in het afgelopen seizoen door bij Feyenoord en had in de voorbije transferwindow al een transfer kunnen maken. Burnley had de vleugelverdediger naar verluidt op het oog, maar van een overstap naar de Premier League kwam het niet. Die beslissing pakt vooralsnog uitstekend uit. Hartman is dit seizoen een van de absolute uitblinkers bij Feyenoord. Hij laat dat niet alleen zien in de Eredivisie, maar ook in de Champions League en afgelopen vrijdag dus bij Oranje. “Hartman kan echt het allerhoogste bereiken, zeker als hij in de komende vier wedstrijden in de Champions League en in de resterende interlands deze lijn weet door te trekken”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het AD.

Artikel gaat verder onder video

“Dat zijn grote woorden”, reageert Wijffels in de AD Voetbalpodcast op de teksten van De Kromme. “Want ik kan me herinneren dat we met z’n allen - en zeker de mensen die Feyenoord een warm hart toedragen - heel lovend en overtuigd waren van Malacia. Die maakte een transfer naar Manchester United en daar is momenteel niks meer van over. In de zin van blessures, maar op het einde van het afgelopen seizoen had hij ook weinig meer gespeeld.” Malacia mocht zich desondanks in juni melden bij het Nederlands elftal voor de Final Four van de Nations League. De oud-speler van Feyenoord kwam in de halve finale tegen Kroatië als invaller binnen de lijnen, maar kon geen potten breken. Hij veroorzaakte zelfs nog een strafschop.

Dat is Wijffels niet vergeten. “Toen was de conclusie ook wel dat hij er in niveau op vooruitgegaan is. Ik wil maar zeggen: het is terecht dat er zo over Hartman wordt gesproken, maar: voetjes op de vloer en misschien ook niet té hoog instappen als je een transfer gaat maken”, stelt de verslaggever. “Wat dan de juiste club is, dat is altijd moeilijk te zeggen. Jurriën Timber ging naar Arsenal. Dat is wel hoog, maar misschien toch ook een club waar je erin kan groeien. Hij raakte echter heel snel geblesseerd. Wat is dat dan? Marco van Ginkel hebben we dat ook zien overkomen toen hij naar Chelsea ging. Is dat dan puur pech of toch dat je nieuw bent in een omgeving, je moet aanpikken, dat misschien op dat moment net iets te veel energie kost en je een zware blessure oploopt.”