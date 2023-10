Maaskant tipt 'hele goede trainer' bij Feyenoord: 'Ik had hem verwacht als opvolger van Pusic'

Robert Maaskant zou er niet van staan te kijken als Feyenoord Michele Santoni aanstelt als opvolger van de naar Shakhtar Donetsk vertrokken Marino Pusic. Santoni is momenteel hoofdtrainer van FC Dordrecht, een club waarmee Feyenoord een samenwerkingsverband heeft, en presteert daar uitstekend in dit seizoen.

Door het vertrek van Pusic, die de afgelopen jaren als rechterhand van succestrainer Arne Slot fungeerde, beschikt Feyenoord plots nog maar over één assistent-trainer, namelijk Sipke Hulshoff. Pusic werd bij Champions League-club Shakhtar aangesteld als de opvolger van de ontslagen Patrick van Leeuwen.

Artikel gaat verder onder video

Maaskant denkt dat Feyenoord er goed aan doet om Santoni aan te stellen als nieuwe assistent-trainer. “Jullie zullen je verbazen over de contacten die hij heeft. Echt over de hele wereld, in de absolute top, heeft hij contacten. Hij is enorm leergierig, een hele goede trainer”, stelt de oud-oefenmeester bij Rijnmond Sport. “Ik had verwacht dat hij als opvolger van Pusic bij Feyenoord werd aangesteld”, gaat hij verder.

“Ik denk dat hij iemand is die spelers geweldig kan laten ontwikkelen”, zegt Maaskant, die overigens niet weet of Santoni openstaat voor deze functie. De Italiaans-Nederlandse trainer staat sinds 2021 aan het roer bij FC Dordrecht. In zijn eerste twee seizoenen bij De Schapenkoppen eindigde Santoni zeventiende en achttiende, maar dit jaar lijkt alles anders. Dordt staat na twaalf punten op een knappe vijfde plaats en is al tien wedstrijden op rij ongeslagen. Afgelopen vrijdag werd er zelfs met 5-1 gehakt gemaakt van FC Den Bosch.

👌 | @fcdordrechtnl kent voorlopig een sterk seizoen, met een vijfde plek in de eerste divisie. Het verbaast Robert Maaskant niet. "Michele Santoni is gewoon een heel goede trainer, ik had hem wel als opvolger van Pusic bij #Feyenoord gezien." pic.twitter.com/aGMH4UjIhP — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) October 30, 2023