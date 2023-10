Maduro geeft blessure-update Ajax: Bergwijn en twee teamgenoten vraagteken voor PSV-uit

Ajax-trainer Hedwiges Maduro kan zondag in de Eredivisie-wedstrijd tegen PSV in Eindhoven nog niet beschikken over drie spelers die donderdagavond ook ontbraken tegen Brighton & Hove Albion in de Europa League (2-0 verlies). is wél weer hersteld van de ziekte die hem de confrontatie in Engeland kostte; daarnaast zijn er drie spelers niet geheel okselfris uit het duel met de Engelse subtopper gekomen en daarmee nog een vraagteken voor zondag.

Tijdens de persconferentie waarin Maduro vooruitblikt op het treffen in Eindhoven kan de interim-trainer in ieder geval melden dat Mikautadze vrijdag weer heeft meegetraind. De Georgiër kampte eerder deze week met ziekte, maar zal er tegen PSV dus 'gewoon' weer bij zijn. Dat geldt niet voor Devyne Rensch. "Hij is nog steeds geblesseerd", vertelt Maduro. Datzelfde geldt voor twee van zijn keepers, al komt hun rentree wel dichterbij: "Jay Gorter gaat alweer de goede kant op, en Gerónimo Rulli ook", aldus de coach. Gorter viel afgelopen weekend uit tegen FC Utrecht en werd toen én donderdag vervangen door Diant Ramaj. De Argentijn Rulli raakte in de eerste wedstrijd van het seizoen (en voorlopig de enige competitie-overwinning van Ajax) tegen Heracles Almelo geblesseerd en moet sindsdien toekijken.

In Brighton moest aanvoerder Steven Bergwijn een dik kwartier voor het einde van de wedstrijd de strijd staken. De Oranje-international ging met een bovenbeenblessure naar de kant, zomeraanwinst Chuba Akpom was zijn vervanger. Maduro onthult dat Bergwijn er mogelijk zondag wél weer bij is: "Ik heb hem en de dokter net nog gesproken en het ziet er goed uit. Het is nog even afwachten, maar het gaat de goede kant op in ieder geval."

Pijntjes

Daarnaast blijken twee spelers eveneens lichte klachten te hebben overgehouden aan het midweekse Europese duel. "Carlos Forbs heeft kleine pijntjes, en Borna Sosa ook", vertelt Maduro. Of dat betekent dat ook zij er tegen PSV niet bij zijn zal vermoedelijk pas zaterdag duidelijk zijn: "We zijn net aangekomen en zullen nog even moeten kijken hoe groot de schade is."