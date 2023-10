Maduro verklapt tussen neus en lippen door: Ajacied heeft een standje gekregen

Steven Berghuis is 'scherp', zo verzekert Hedwiges Maduro voorafgaand aan de wedstrijd tussen Brighton & Hove Albion en Ajax. De middenvelder kreeg de nodige kritiek na zijn optreden tegen FC Utrecht, maar heeft desondanks een basisplaats in Engeland.

Kenneth Perez en Marciano Vink spraken zondagavond van ‘sabotage’ bij Berghuis. In gesprek met Veronica maakt debuterend interim-trainer Maduro duidelijk dat de supporters zich geen zorgen hoeven te maken om de middenvelder. “Het is goed met hem, het gaat goed met hem. Hij heeft het natuurlijk allemaal meegekregen, maar hij is er heel goed mee omgegaan, dus hij is er klaar voor”, aldus Maduro.

Bij ESPN krijgt Maduro de vraag waarom hij Berghuis laat spelen ten koste van Kristian Hlynsson, die als basisklant twee doelpunten maakte in Utrecht. “Ook omdat dit een grote wedstrijd gaat worden en we ervaring nodig hebben. We spelen heel veel wedstrijden en Kris hebben we ook nodig in andere wedstrijden. Hij is er net bij gekomen, dus daar moet je af en toe voorzichtig mee zijn.”

Tot slot wordt Maduro gevraagd naar het verwijt over ‘werkweigering’ van Berghuis. Hij geeft tussen neus en lippen door dat hij daarover heeft gesproken met Berghuis, die tegen Utrecht soms roerloos op het veld stond. “Op het veld moet je het laten zien en je taken uitvoeren. Daar hebben we aandacht aan besteed. We hebben een duidelijk plan neergezet. Nu is het aan de spelers om het uit te voeren. Ik verwacht een maximale inzet.”