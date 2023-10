Marciano Vink is om: 'Wat hij doet, is niet normaal. Hij is enorm belangrijk voor Feyenoord'

Feyenoord dendert door in de Eredivisie. Na de gelijke spelen in de eerste twee wedstrijden heeft de ploeg van trainer Arne Slot geen punt meer laten liggen. Het was afgelopen zaterdag ook met ruime cijfers te sterk voor Vitesse. Santiago Giménez prikte maar weer een doelpuntje mee, maar Marciano Vink is vooral onder de indruk van . De analist van ESPN geeft eerlijk toe dat hij in eerste instantie zijn twijfels had over de oud-speler van AZ.

Stengs maakte in de zomer van 2021 voor vijftien miljoen euro de overstap van AZ naar OGC Nice. De linkspoot was in de jaren ervoor uitgeroeid tot smaakmaker én publiekslieveling in Alkmaar en misschien wel een van de beste spelers op de Nederlandse velden. Stengs vertrok vol verwachting naar Frankrijk, maar slaagde er niet in om ook daar zijn stempel te drukken. Hij maakte een jaar later op huurbasis de overstap naar Antwerp FC. In het elftal van trainer Mark van Bommel toonde Stengs bij vlagen weer zijn klasse. De linkspoot leek in de afgelopen transferwindow definitief te verkassen naar Antwerp FC, maar daar stak Feyenoord een stokje voor.

Artikel gaat verder onder video

Slot kende Stengs uiteraard nog goed van hun gezamenlijke periode bij AZ en zag voor hem een sleutelrol weggelegd bij Feyenoord. Niet iedereen was meteen overtuigd, maar Stengs heeft niet lang nodig gehad om de twijfels weg te nemen. Ook Vink is om. De voormalig profvoetballer zag de aanvallende middenvelder zaterdagavond uitblinken tegen Vitesse en was zondag in Dit was het Weekend op ESPN vol lof. “Antwerp heeft hem heel goed gedaan. Voor hem jammer dat hij de kampioenswedstrijd niet kon spelen, maar de stap naar Feyenoord… Ik had mijn twijfels, heel eerlijk. Jahanbakhsh was ook een oogappeltje dat Slot wilde oppoetsen en is nog steeds niet de speler zoals wij die kennen van AZ.”

“Dat had ik misschien met Stengs ook. Maar wat hij laat zien, dat is echt niet normaal”, vervolgde Vink. Stengs kwam tot op heden twaalf keer in actie voor Feyenoord en was al goed voor vier doelpunten én zes assists. Hij blonk al regelmatig uit in Rotterdamse dienst, maar volgens Vink speelde hij tegen Vitesse ‘een van zijn beste wedstrijden’. “Alles klopte”, stelde Vink over het optreden van Stengs. Kenneth Perez is eveneens onder de indruk van de zevenvoudig Oranje-international. “Al die dingen aan de bal, die kon hij altijd al. Hij was al een geweldige speler. Maar die diepte loopjes, die loopjes zonder bal; die heeft hij toegevoegd aan zijn spel”, aldus de Deen. Op die manier maakte Stengs zaterdagavond tegen Vitesse de openingstreffer.

Vink vindt dat die loopjes Stengs ‘extra gevaarlijk’ maken. “Dat hij technisch is, weten en zien we. Daarmee kan hij zichzelf in de kleine ruimtes heel goed redden. Hij heeft een steekpass en 32 kansen gecreëerd, waarvan 25 uit open spel. Daarmee staat hij tweede achter Joey Veerman. Hij is voor dit Feyenoord dus echt enorm belangrijk”, aldus de analist. Stengs zijn goede optredens namens Feyenoord werden door Ronald Koeman onlangs al beloond met een uitnodiging voor Oranje. De linkspoot behoorde in eerste instantie niet tot de selectie voor de interlands tegen Frankrijk en Griekenland, maar mocht zich na de afmelding van Steven Berghuis alsnog melden. Stengs kwam echter niet in actie. Zijn laatste minuten in het Nederlands elftal dateren van 30 maart 2021.