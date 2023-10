Marciano Vink onderbreekt Perez tijdens Ajax-verhaal: 'Ik snap dat je dit doet, maar...'

Ajax hoopte na de dramatische reeks voor de recente interlandperiode met een goed gevoel aan het nieuwe blok te beginnen, maar de start werd er eentje om heel snel te vergeten. De ploeg van trainer Maurice Steijn knokte zich op bezoek bij FC Utrecht weliswaar terug van een 2-0 achterstand, maar ging uiteindelijk alsnog onderuit (4-3). Hoewel de gifbeker nog lang niet leeg lijkt voor Ajax, slaagt Kenneth Perez erin om een aantal aanknopingspunten te benoemen. Marciano Vink vindt het ‘positieve’ verhaal van zijn collega wel heel ver gezocht.

Ajax eindigde het blok voor de recente interlandperiode met een gelijkspel bij AEK Athene en een nederlaag tegen AZ. In beide wedstrijden viel op hoeveel ruimtes de Amsterdammers weggaven. Perez zag dat Ajax het op dat vlak in eerste instantie een stuk beter voor elkaar had in De Galgenwaard. “Ja zeker”, reageert de Deense analist zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN op de vraag van Jan Joost van Gangelen of hij aanknopingspunten heeft gezien. “Ten eerste: ze hielden het wat beter bij elkaar. Ze hebben wel vier tegendoelpunten gehad, daar niet van”, plaatste Perez er echter zelf een kanttekening bij.

Artikel gaat verder onder video

De voormalig voetballer van onder meer Ajax, AZ en PSV zag Diant Ramaj - die in de tweede helft voor de geblesseerd uitgevallen Jay Gorter binnen de lijnen kwam - ‘overtuigend invallen’. Ook het aanvalsspel zag er in de ogen van Perez bij vlagen goed uit. “Wat ze beter deden vandaag was de fysiek sterke jongens - Bergwijn en Brobbey - in stelling kunnen brengen. Dit leek nog ergens op. Inspelen, actie en dan een schot op goal. Dit lukte vrij aardig bij Ajax in de eerste helft.” Na de pauze - toen FC Utrecht via Mike van der Hoorn een 2-0 voorsprong had genomen - zag Perez ook de backs in de wedstrijd groeien. “Ze hadden aardige voorzetten. Ik moet zeggen dat die twee goals van Hlynsson fantastische goals waren.”

Hlynsson, die verrassend genoeg een basisplaats had bij Ajax, scoorde tweemaal op aangeven van Borna Sosa. Nog voordat Perez de doelpunten van de IJslander ter sprake begint, begint Vink op de achtergrond al te grinniken. De oud-speler van Ajax hoort het verhaal van Perez aan, maar lijkt niet onder de indruk. “Je staat wel met 2-0 achter…”, zegt Vink. Perez is dan nog niet klaar. “Misschien is het vergezocht, maar na de 2-0 zag je dat ze een soort van: hey, dit kan écht niet. Nu gaan we ervoor.” De Deen zag een soort van ‘teamgevoel’ ontstaan bij Ajax. “Hoe labiel ben je dan dat je het daarna op die manier weggeeft?”, blijft Vink echter kritisch.

Vink richt zich vervolgens tot Perez. “Ik snap dat je het doet en ik vind het ook prijzenswaardig dat je de leuke momenten laat zien, maar dit is wel…” Zijn collega is echter van mening dat er - ook bij ESPN - anders naar Ajax gekeken moet worden. “Het is te weinig voor een topclub, maar het is niet te weinig voor een club die zestiende/zeventiende staat. Dit is Ajax niet, dus je moet ze eigenlijk ook niet als Ajax zijnde beoordelen”, besluit hij.