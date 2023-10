Marciano Vink voorziet eerste crisis bij PSV: 'Als hij wordt gepasseerd, is hij pissed'

Bij PSV is momenteel geen vuiltje aan de lucht, maar Marciano Vink voorziet in de nabije toekomst wel een hoofdpijndossier. De analist van ESPN vermoedt dat zijn kont tegen de krib zou kunnen gooien, als hij op de bank blijft zitten.

Vink weet dat er veel concurrentie is bij PSV, bijvoorbeeld om de nummer 10-positie. “Maar ik denk dat het wel meevalt tussen de vier die strijden om die plek. De enige van wie ik denk dat hij echt zwaar pissed is als hij weer op de bank zit en Noa Lang weer fit is, is Lozano. Je ziet het aan alles, ook aan zijn ijver”, zegt Vink daags na PSV – Fortuna Sittard (3-1) bij Dit was het Weekend.

Lozano had een basisplek in de laatste twee duels van PSV. Dat komt door de blessure van Noa Lang. “Als hij de rust gaat vinden in zijn lichaam en normaal gaat spelen, in plaats van te jagen op erkenning of op de status die hij ooit had, dan gaat PSV veel plezier aan hem beleven. Hij hunkert nu naar succes, goals en erkenning.”

Kenneth Perez is het niet helemaal eens met Vink. “Dat is ook wel zijn kracht geweest, die on-Nederlandse gretigheid en dat vuur. Hij moet twee anderen eruit spelen, dan kun je soms wat solistisch worden en op zoek gaan naar eigen succes. Maar PSV is wel altijd op zoek naar bijvoorbeeld Mexicanen die wat anders brengen.”