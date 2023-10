Marciano Vink ziet één Oranje-speler die 'superblij' is na duel met Frankrijk

zal tevreden zijn over zijn eigen spel in de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk (1-2), zo denkt Marciano Vink. De middenvelder van PSV verving Frenkie de Jong en bewees volgens Vink die druk aan te kunnen.

Veerman onderscheidde zich onder meer met een strakke steekbal op Nathan Aké voorafgaand aan een afgekeurde goal van Donyell Malen in de tweede helft. ESPN-analisten Kees Kwakman, Marciano Vink en Karim El Ahmadi zijn kritisch op zijn misser in de 27ste minuut – volgens Kwakman was de kans ‘dramatisch afgemaakt’ - maar ze vonden Veerman over het geheel positief opvallen. “Ik vond hem een goede wedstrijd spelen”, zegt Karim El Ahmadi, waarna Kwakman aanvult: “Zeker in de tweede helft.”

Vink denkt dat Veerman ‘heel blij is’ met zijn spel. “Er is altijd wel wat twijfel: kan hij het, of moet Wieffer de vervanger zijn van De Jong? Hij heeft laten zien dat hij in een grote wedstrijd de vervanger kan zijn”, stelt Vink. “Ik denk dat hij superblij is met hoe het is gegaan. Hij kan beter, maar dat komt wel als je wat vaker in het Nederlands elftal speelt en rust in je lichaam krijgt. Die misser, en wat foutjes die hij maakten, kwamen gewoon door spanning.”