Mario Been: 'In dit rijtje staat Stengs boven Modric, Rakitic en Kvaratskhelia'

Mario Been ziet zich uitstekend ontwikkelen bij Feyenoord. De creatieve buitenspeler annex aanvallende middenvelder werd in de zomer losgeweekt bij OGC Nice en laat zich inmiddels op het hoogste podium zien. Stengs is vooralsnog de speler met de meeste gecreëerde kansen van álle spelers in de Champions League.

In de drie Champions League-wedstrijden tot dusver creëerde Stengs veertien kansen, waarmee hij Luka Modric (Real Madrid, 12), Ivan Rakitic (Sevilla, 11). Khvicha Kvaratskhelia (Napoli, 10) en Julián Álvarez (Manchester City, 10) achter zich houdt. Dat becijferde het Algemeen Dagblad. Ook als puur wordt gekeken naar de gecreëerde kansen uit open spel – dan worden standaardsituaties buiten beschouwing gelaten – staat Stengs met elf gecreëerde kansen bovenaan.

Artikel gaat verder onder video

De statistiek gaat niet onopgemerkt voorbij bij Been. “Ik vond dit wel een interessante statistiek. Als je boven Modric, Rakitic en Kvaratskhelia staat…”, zei hij zaterdagavond bij De Eretribune op ESPN. “We dachten aan het begin dat hij een aanloop nodig had, aangezien hij niet al te veel kansen had gecreëerd en doelpunten had gemaakt bij Antwerp FC en bij OGC Nice. Nu merk je toch dat hij zijn draai begint te vinden in de rol die Arne Slot voor hem heeft bedacht. Dat is als rechtervleugelaanvaller of op de nummer 10-positie”

“Ik denk dat hij op dit moment toch het verschil voor Feyenoord kan maken”, vervolgt de voormalig trainer van Feyenoord. “Hij geeft zelf aan dat hij volwassen aan het worden is. Hij komt nu op een leeftijd (24, red.) dat dit ook wel een keertje mag. Dan zie je dat hij voor Feyenoord een absolute meerwaarde is.”