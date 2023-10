Martinelli brengt Emirates Stadium in extase: Arsenal verslaat Manchester City

Arsenal heeft in de absolute slotfase de Engelse kraker tegen Manchester City heeft gewonnen. Gabriel Martinelli was in een wedstrijd, waarin niet bijster veel kansen werden gecreëerd, in de 87e minuut trefzeker. Door de overwinning haalt Arsenal-coach Mikel Arteta met zijn ploeg het Manchester City van Pep Guardiola in op de ranglijst.



Arsenal startte vandaag zonder Bukayo Saka in de basis. De snelle vleugelaanvaller raakte in het midweekse -verloren- duel in de Champions League tegen RC Lens, zijn plek werd ingenomen door Gabriel Jesus. Manchester City moest het doen zonder middenvelder Rodri, die geschorst was. De voortekenen wezen op een succesvolle middag voor de ploeg van Pep Guardiola, zijn City won de laatste twaalf ontmoetingen in de Premier League met Arsenal.

De wedstrijd startte met een afwachtend Arsenal, dat het balbezit aan City liet. Dat resulteerde al snel in een kans voor City, maar Josko Gvardiol zag zijn kopbal van de lijn gehaald worden door Declan Rice. In de nastoot kreeg Aké nog een goede kans maar zijn inzet ging over het doel van David Raya. Wat een opmaat naar meer spektakel leek, bleek het enige hoogtepunt van het eerste kwartier. Het Etihad stadion schrok wel even op toen keeper Raya te lang treuzelde bij het weg schieten en hij geluk had dat de bal via Julian Alvaréz net naast ging, maar dat was lang het enige gevaar voor het doel van Arsenal.

De meeste opwinding in het eerste half uur ontstond na een stevige tackle van Mateo Kovaçic op Martin Ødegaard, die slechts met geel werd bestraft. De VAR keek daar nog even naar maar riep scheidsrechter Michael Oliver niet naar het scherm. Vlak daarna maakte hij nog een overtreding die geel op had kunnen leveren, maar die kreeg hij niet. Ook in de laatste vijftien minuten voor de rust gebeurde er voor de doelen nauwelijks iets, waardoor de 0-0 ruststand een logische was.

Na rust was het omgekeerde beeld van de start van de eerste helft te zien. Arsenal zette City snel en hoog onder druk en ging nadrukkelijk op zoek naar een treffer. Dat leverde, buiten een optisch overwicht, enkel een schotkans voor Martinelli op. Zijn schot belandde echter in de handen van keeper Ederson Moraes, die zijn 300e wedstrijd voor City speelde. Na een klein kwartier ebden de aanvalsgolven van Arsenal langzaam weg en kwam de wedstrijd weer in balans.

Doordat beide teams verdedigend geen centimeter weg gaven leek de wedstrijd lang op 0-0 af te stevenen. Beide teams probeerden het wel maar wisten geen kansen te creëeren. Dat lukte Arsenal wel toen in de 87e minuut Kai Havertz de bal terug legde op Martinelli. Zijn schoot ging richting verre hoek maar raakte het hoofd van Aké. Daardoor was Ederson kansloos en verdween de bal in de korte hoek: 1-0.

In de resterende tijd probeerde City het nog wel, maar kon het geen vuist meer maken. Daardoor wist Arsenal voor het eerst sinds 2015 van City te winnen in de Premier League en pakte het ook nog de koppositie. City gaat met een kater de interlandperiode in en zal daarna in de achtervolging gaan op de koplopers uit Londen, Arsenal en Tottenham Hotspur.