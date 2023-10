Maurice Steijn krijgt vraag over Louis van Gaal: 'Dan zou het heel dom zijn als...'

Ajax-trainer Maurice Steijn is maar wat blij met de aanstaande rentree van Louis van Gaal in Amsterdam. De huidige nummer vijftien van de Eredivisie maakte dinsdagavond bekend dat de voormalig hoofdtrainer de Raad van Commissarissen gaat adviseren over voetbaltechnische zaken.

Het is zowel binnen als buiten de lijnen een rommeltje bij Ajax. De Amsterdammers namen anderhalve week geleden na dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord afscheid van technisch directeur Sven Mislintat en maakten een paar dagen later bekend dat Pier Eringa deze maand opstapt als voorzitter van de Raad van Commissarissen. De roep om een terugkeer van Louis van Gaal werd steeds luider, maar wegens zijn gezondheid leek die er in eerste instantie niet te komen. Niets blijkt dus minder waar. Van Gaal gaat in Amsterdam de RvC adviseren over voetbaltechnische zaken.

“Ja, geweldig”, reageerde Steijn woensdagmiddag op de persconferentie naar aanleiding van het treffen tussen AEK Athene en Ajax in de Europa League op de aanstaande terugkeer van Van Gaal. “Het is natuurlijk onwijs mooi nieuws dat iemand van zijn statuur, met de ervaring die hij heeft op allerlei niveaus in allerlei landen én een échte Ajacied, de club wil adviseren. Dat is denk ik geweldig nieuws.” Steijn kreeg vervolgens de vraag of hij zich kan voorstellen dat Van Gaal ook een rol kán hebben in ‘zijn wereld’. “Ja, zeker. Als je je licht kan schijnen bij dit soort iconen, die gepokt en gemazeld zijn en ook weten waar Ajax voor staat, dan zou het heel dom zijn als wij als staf ons voordeel daar niet uit zouden halen.”

Steijn en Van Gaal zijn geen vreemden van elkaar. De huidige hoofdtrainer van Ajax kent de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal van zijn periode in Den Haag. “In mijn ADO-tijd hadden we regelmatig contact. Dat had er ook mee te maken dat hij toen in het ADO-stadion trainde en nog weleens spelers van mij nodig had als hij mensen tekort kwam. Maar dat contact was toen heel warm en ik hoop dat we dat weer kunnen oppakken”, aldus Steijn.