Maurice Steijn vertelt wat hij tijdens de interlandperiode heeft gedaan

De interlandperiode is goed geweest voor Maurice Steijn en zijn assistenten, zo vertelt de 49-jarige trainer op de website van Ajax. Met frisse moed leeft Steijn toe naar de hervatting van de Eredivisie. Komende zondag neemt Ajax het vanaf 12.15 uur in De Galgenwaard op tegen FC Utrecht.

Steijn had tijdens de interlandperiode niet de beschikking over een complete selectie. "We hebben met een kleine groep doorgetraind, want het gros was weg. Ik heb veel wedstrijden van ons, FC Utrecht en van onze internationals bekeken. Daar heb ik mooie dingen gezien en dat is positief. Ze hebben allemaal veel minuten gemaakt", aldus de trainer.

Hoewel de Ajax-selectie met Steven Berghuis, Branco van den Boomen, Benjamin Tahirović en Devyne Rensch meerdere twijfelgevallen kent richting het duel met Utrecht, is de spelersgroep weer compleet. "Iedereen is inmiddels weer aangesloten met het oog op zondag. De jongens zijn even weggeweest en ik zie frisse en vrolijke gezichten op de club."

Steijn bivakkeerde tijdens de interlandperiode naar verluidt enkele dagen op Ibiza. Dat kwam de Ajax-trainer op de nodige kritiek te staan, al is nergens officieel bevestigd dat Steijn daadwerkelijk naar het Spaanse eiland is afgereisd.