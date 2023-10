Max Verstappen: 'Jij bent Ajax-fan, dus jij snapt het sowieso niet'

Max Verstappen vindt dat hij als PSV-supporter meer verstand van voetbal heeft dan Giedo van der Garde, die fan is van Ajax. Dat vertelt de drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 al lachend in een video-item van Viaplay.

Zittend naast analist en voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde wordt Verstappen gevraagd wie van de twee het meeste verstand van voetbal heeft. "Giedo zeker niet", lacht de 26-jarige Verstappen. "Jij bent Ajax-fan, dus jij snapt het sowieso al niet", richt hij zich tot Van der Garde.

Artikel gaat verder onder video

"Kom op, man. Dat is niet helemaal eerlijk", reageert een eveneens lachende Van der Garde. "Ik ben Ajax-fan, vind Ajax ook echt fantastisch en probeer zo veel mogelijk erheen te gaan. Maar ik moet eerlijk zeggen dat Ajax dit jaar wel een rampseizoen heeft."

Verstappen vindt het te vroeg om te stellen dat hij nu degene is die het laatst lacht. "Ho, ho, ho. We zijn pas vroeg in het seizoen, hè. Maar we hebben wel zeker wel de betere spelers."