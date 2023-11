Messi voorspelt twee toekomstige winnaars van de Ballon d'Or

verwacht dat en op een dag de Ballon d’Or in ontvangst mogen nemen. De Argentijn werd maandagavond voor de achtste keer in zijn loopbaan uitgeroepen tot beste voetballer van het jaar, maar richtte zich tijdens zijn speech tot de aanvallers van Manchester City en Paris Saint-Germain.

Tot een paar weken geleden hield menig voetbalvolger er misschien wel rekening mee dat Haaland er met de Gouden Bal vandoor zou gaan. De Noorse doelpuntenmachine maakte vorig jaar de overstap van Borussia Dortmund naar Manchester City en was tijdens zijn eerste seizoen in Engeland meteen waanzinnig op dreef. Haaland had met al zijn doelpunten een zeer belangrijk aandeel in de historische prestaties van Manchester City. De ploeg van trainer Josep Guardiola werd niet alleen landskampioen, maar won ook de FA Cup én Champions League.

Kevin de Bruyne leek eveneens een belangrijke kandidaat om maandagavond met de Ballon d’Or in zijn handen te staan, maar de middenvelder van Manchester City eindigde buiten de top drie. Naast Messi en Haaland was er ook een podiumplaats voor Mbappé. De Fransman kon weliswaar niet voorkomen dat PSG voor het tweede seizoen op rij al in de achtste finales van de Champions League uit het toernooi werd gekegeld, maar scoorde er evenals Haaland lustig op los en was tijdens het WK in Qatar liefst acht keer trefzeker. Drie doelpunten maakte hij in de finale tegen het Argentinië van Messi.

De winnaar van de Ballon d’Or heeft dan ook hoge verwachtingen van Haaland en Mbappé. “Allereerst wil ik iedereen bedanken die op mij gestemd heeft. Natuurlijk wil ik deze prijs ook graag delen met mijn ploeggenoten bij Argentinië. Ik ben trots dat we hier het land met meerdere spelers vertegenwoordigen”, begon de wereldkampioen zijn speech, alvorens zich te richten tot de aanvallers van Manchester City en PSG. “Verder wil ik ook Haaland en Mbappé niet vergeten te noemen. Jullie hebben zowel in teamverband als individueel geweldig gepresteerd. Haaland heeft een spectaculair jaar gehad en hij heeft alles gewonnen. Ik weet zeker dat zij in de toekomst deze prijs zullen winnen.”

Haaland en Mbappé nu al de grote favorieten voor de volgende Gouden Bal

Zowel Haaland als Mbappé is uitstekend aan de nieuwe jaargang begonnen. Eerstgenoemde was dit seizoen al elf keer trefzeker in de Premier League en maakte vorige week in de uitwedstrijd tegen Young Boys zijn eerste twee doelpunten in het nieuwe Champions League-seizoen. Mbappé heeft er in het miljardenbal ook al twee in liggen en trof in de Ligue 1 al tien keer doel. Het belooft dus een spannende strijd te gaan worden wie er volgend jaar met de Ballon d’Or vandoor gaat. Mbappé lijkt ten opzichte van Haaland één groot voordeel te hebben. Waar Haaland het EK in Duitsland dreigt te moeten missen, hebben Frankrijk en Mbappé zich al geplaatst.

✨ Messi: “Haaland and Mbappé will win the Ballon d’Or one day”.



“Erling deserved it very much too, he has won Premier League, Champions League while being the top scorer of everything. This award could have been yours today too…”.



“I’m sure in the next years you will win it”. pic.twitter.com/1XmwRvOOVi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2023