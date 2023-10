Meulensteen komt met slecht nieuws voor Ten Hag bij Manchester United: 'Hier was Ferguson niet blij mee geweest'

Erik ten Hag zal moeten presteren met Manchester United om te overleven. De Nederlandse manager kent een uitermate moeizaam tweede seizoen tot dusver, met de tiende plaats in de Premier League en nog geen enkele zege in de groepsfase van de Champions League. René Meulensteen, jarenlang actief als assistent-coach op Old Trafford, heeft grote zorgen over zijn landgenoot.

"Hij heeft allemaal spelers gehaald en kan niet zeggen dat hij niet gesteund is. Hij heeft aangegeven dat hij hier blij mee is", vertelt Meulensteen bij ESPN over alle aankopen van The Red Devils, die uit de koker van de Nederlandse coach komen. "Van de fans krijgt hij veel krediet. Dat snap ik ook wel. Maar het zijn niet spelers die door de Glazers zijn gehaald en nu op het veld staan. De verantwoordelijkheid van de spelers die nu op het veld staan ligt toch echt bij Erik. En dat hoort ook zo."

En dat is logisch omdat Ten Hag bezig is aan zijn tweede seizoen en het bouwen inmiddels al verder gevorderd had moeten zijn. "Ik zeg altijd dat een manager achttien maanden nodig heeft om van een team een geheel te vormen. Erik zit nu in de tweede fase van de laatste zes maanden. Dan moet je zijn hand kunnen terugzien. Het meest zorgelijke is die valse start."

Waar Manchester United jarenlang de dienst uitmaakt in de Engelse stad, is dat inmiddels het geval bij Manchester City. Meulensteen: "Hier was Ferguson niet blij mee geweest. Maar de verhoudingen zijn anders komen te liggen, terwijl iedereen dezelfde verwachtingen blijft hebben. Is dat realistisch? Niet helemaal. Er zijn ook veel andere grote ploegen die van koers zijn af geraakt en weer terug zijn gekomen.