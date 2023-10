Michiel Kramer ergert zich aan actie Slot: 'Schei toch uit joh! Denkt hij dat serieus?'

heeft woensdagavond op het puntje van zijn stoel zitten kijken naar Feyenoord. De spits van RKC Waalwijk, die er geen geheim van maakt dat hij een voorkeur heeft voor de Rotterdammers, vertelt bij FC Rijnmond dat hij geïmponeerd is door de huidige Feyenoord-selectie. Toch heeft de boomlange aanvaller kritiek op succestrainer Arne Slot.

Feyenoord was woensdagavond met 3-1 te sterk voor Champions League-opponent Lazio en liet bij vlagen uitstekend voetbal zien. Kramer vindt dat zeer knap van de Rotterdammers. “Dat je nu laat zien dat je op dit niveau dominant kuntzijn tegen tegenstanders van internationale topklasse, dat is wel echt heel uitzonderlijk natuurlijk”, zegt de ervaren aanvalsleider.

Kramer was erbij toen Feyenoord in seizoen 2017/18 het miljardenbal inging. Het contrast met die periode is groot. "We hebben Feyenoord al heel lang niet meer zo zien spelen. Dat is wel echt heel leuk en bijzonder om naar te kijken. Sowieso hebben we dit Feyenoord nog niet vaak gezien”, zegt de RKC-puntspeler.

Kramer is dus over het algemeen lovend over zijn favoriete club, maar hij ziet toch nog een puntje van commentaar. De actie van Slot, die aan het einde van de wedstrijd het Rotterdamse publiek opjutte, kon Kramer niet bekoren. “Schei toch uit joh! Denk je serieus dat hij denkt dat er nog wat uit te halen valt, als je het publiek erbij betrekt met 3-0 voorsprong? Natuurlijk zegt hij dat ja, maar ik vind dat helemaal niks hoor”, oordeelt de spits.