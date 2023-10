Mike Verweij komt met een voor Koeman pijnlijke constatering na vreemde actie Geertruida

Ronald Koeman benadrukte in de aanloop naar het cruciale treffen tussen Griekenland en het Nederlands elftal meermaals op dat zijn ploeg ‘slim’ moest gaan spelen. Volgens Mike Verweij is die boodschap niet helemaal goed overgekomen. De Ajax-watcher van De Telegraaf noemt een actie van vroeg in de eerste helft als voorbeeld.

Geertruida was in het afgelopen seizoen een van de absolute uitblinkers in de kampioensploeg van Feyenoord en speelde zich in Rotterdam in de kijker van het Nederlands elftal. Hoewel hij een ongelukkig debuut beleefde in de heenwedstrijd tegen Frankrijk in de EK-kwalificatie en ook in de Final Four van de Nations League niet het gewenste niveau haalde, kon hij in september en ook in de voorbije interlands op een basisplaats rekenen. Maar waar hij tegen Frankrijk niet tot nauwelijks ingreep bij de openingstreffer van Kylian Mbappé, werkte hij zich maandagavond in en tegen Griekenland al vroeg in de wedstrijd opnieuw in de nesten.

Artikel gaat verder onder video

De Feyenoord-verdediger liet zich vlak voor de middenlijn heel makkelijk de bal ontfutselen en maakte vervolgens een noodzakelijke overtreding. Uit frustratie trapte Geertruida vervolgens ook nog de bal weg, wat hem zomaar een tweede gele kaart had kunnen opleveren. De scheidsrechter had hem immers al op de bon geslingerd voor zijn overtreding. Verweij verbaast zich over dat moment. “Wat me wel heel erg opviel: Koeman hamerde een dag voor de wedstrijd op slimmigheidjes. In de dertiende minuut pakt Geertruida in een actie een gele kaart. Die had de scheidsrechter al in zijn hand en vervolgens schiet Geertruida de bal nog keihard tegen het reclamebord”, zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Volgens Verweij mocht Geertruida niet klagen dat hij op het veld mocht blijven staan. “Als de scheidsrechter kwaadwillend is, het is een Spaanse pietlut, dan vlieg je er gewoon met rood af na dertien minuten en dan heeft Nederland wel een heel groot probleem. Dus de boodschap van Koeman dat Nederland slim moest zijn in deze wedstrijd, is volgens mij niet helemaal goed overgekomen”, concludeert de verslaggever. Geertruida zagen we na de rust niet meer terug binnen de lijnen. Koeman besloot over te schakelen naar een formatie met vier verdedigers en dat ging ten koste van de Feyenoorder. Hij werd vervangen door Donyell Malen.