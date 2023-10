Mike Verweij komt met 'heel groot nieuws' over Ajax: 'Het is een uitgemaakte zaak'

Danny Blind wordt adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax, zo heeft Mike Verweij bekendgemaakt in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Het is de bedoeling dat de 62-jarige Blind op de lange termijn gaat plaatsnemen in de Raad van Commissarissen van de Amsterdamse club.

"Ik heb heel groot nieuws", begint Verweij. "Danny Blind wordt adviseur van de Raad van Commissarissen. Net zoals Louis van Gaal. Of hij daarvoor betaald krijgt? Nee, het is een papieren dingetje. Ajax was te laat om Danny Blind voor de AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders, red.) in november. Dus om Danny Blind voor te dragen als commissaris, moet er een BAVA (Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, red.) worden uitgeschreven. Er komen waarschijnlijk meer nieuwe commissarissen, dus daar wachten ze even mee."

Volgens Verweij gaat Blind na zijn adviseursrol plaatsnemen in de Raad van Commissarissen. "Dat is al een uitgemaakte zaak. Iedereen is heel erg enthousiast over Danny Blind zijn eerste periode als commissaris. Marc Overmars heeft hem ook geprezen als een commissaris met wie de lijntjes heel erg kort waren. Heel erg betrokken. Heeft ook kennis van zaken. Hij is ook technisch directeur geweest. Dus het is volkomen logisch dat Danny Blind terugkeert als commissaris."

Blind heeft allerlei functies bij Ajax vervuld. Tussen 1986 en 1999 was hij speler van de Amsterdamse club. Daarna is hij als (jeugd)trainer, directeur spelersbeleid, hoofd jeugdopleidingen, technisch directeur en RvC-lid Ajax van dienst geweest.