Mohammed Kudus zorgt in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd voor enorme ontlading bij West Ham United

heeft zondagmiddag zijn eerste competitietreffer namens West Ham United gemaakt. Daarmee bezorgde hij zijn ploeg in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd een punt tegen Newcastle United, dat afgelopen woensdag in de Champions League nog een spectaculaire 4-1 zege boekte op Paris Saint-Germain. In Londen kwam de ploeg van trainer Eddie Howe, mede door het late doelpunt van Kudus, niet verder dan een 2-2 gelijkspel.

Kudus was in het afgelopen seizoen één van de lichtpuntjes bij Ajax. De Amsterdammers werden kansloos uitgeschakeld in de Champions League én Europa League, gingen in de bekerfinale na strafschoppen onderuit tegen PSV en moesten in de Eredivisie genoegen nemen met de derde plaats. Kudus zal één van de weinigen zijn geweest die desondanks met een goed gevoel terugkeek op het seizoen. De Ghanees maakte vooral voor de winterstop in de Champions League veel indruk door op prachtige wijze te scoren tegen Rangers FC én Liverpool. Kudus speelde zich in de kijker van clubs uit de Premier League. Een transfer naar Brighton & Hove Albion leek in de maak, maar hij verruilde Ajax uiteindelijk voor West Ham United.

Kudus trad daarmee in de voetsporen van Edson Álvarez, die in de afgelopen transferwindow eveneens de overstap maakte van Ajax naar de winnaar van de UEFA Conference League in het vorige seizoen. Waar Álvarez een onbetwiste basisspeler is, moet Kudus geduld hebben. De linkspoot begon in de groepsfase van de Europa League twee keer in de basis, maar moet in de Premier League nog wachten op zijn eerste basisplaats. Ook in de thuiswedstrijd tegen Newcastle United verscheen hij als invaller binnen de lijnen. Kudus maakte pas in minuut 76 zijn rentree. Het stond op dat moment 2-1 voor Newcastle United. De bezoekers leken aan het langste eind te gaan trekken, maar met een fijne knal van zo'n zestien meter bezorgde invaller Kudus de thuisploeg alsnog een punt.

Daarmee brengt Kudus zijn aantal doelpunten voor West Ham op twee. Hij was een paar weken geleden ook al trefzeker in de thuiswedstrijd tegen FK TSC in de Conference League.