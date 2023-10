Monica Geuze kan lachen om pijnlijke fout van René van der Gijp

René van der Gijp ging vorige week bij de verkiezing van het talent van het jaar bij het het Gouden Televizier-Ring Gala in de fout bij het zien van Monica Geuze. De tv-analist dacht Geuze zelf te zien in de studio, omdat zij ook een van de drie genomineerden was. Door opnames elders kon zij echter niet in de studio aanwezig zijn, waardoor ze haar broer had gestuurd.

Broer Matthijs ging als drag queen Miss Cartier naar het gala en was bovendien gestyled door de vaste stylist van Monica. Wilfred Genee hoorde via zijn oortje in de studio dat de broer van Geuze haar plek innam, maar vertelde daar niet bij dat hij dat als drag queen deed. Daardoor dacht Van der Gijp dat het om een grapje ging van de presentator. Monica Geuze kan wel lachen om de misser van Van der Gijp, want op TikTok reageerde ze met zes huilsmileys op de beelden, waarin ze werd getagd (zie onder).