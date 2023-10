Mossou legt Steijn langs de meetlat en trekt uiterst pijnlijke conclusie

Maurice Steijn voldoet volgens Sjoerd Mossou in geen enkel opzicht aan het profiel van een toptrainer anno 2023. Langs de meetlat van een toptrainer scoort de 49-jarige Steijn hooguit één voldoende, zo stelt de journalist in zijn column in het Algemeen Dagblad.

De sportieve crisis in Amsterdam bewijst volgens Mossou niet zozeer dat Steijn 'niet bij Ajax' past, maar het laat volgens hem wel zien dat Steijn in geen enkel opzicht een toptrainer is. "Die baan is in de laatste twintig jaar extreem veeleisend geworden, maar ook weer niet heel lastig te duiden. Vrijwel iedere trainer in de huidige top is een perfectionistische vakidioot, een totale workaholic. Vrijwel allemaal staan ze garant voor stoïcijns, loyaal en integer leiderschap."

Artikel gaat verder onder video

Arne Slot, Erik ten Hag, Roberto De Zerbi of Jürgen Klopp worden door Mossou als voorbeelden genoemd. "Stuk voor stuk zijn ze tactisch en didactisch voortreffelijk onderlegd. Communicatief en qua managementvaardigheden zijn ze haast feilloos: in staat om een uitgebreid team van stafleden en spelers naar een steeds wat hoger plan te tillen, ongeacht de almaar grotere druk van buitenaf. Ook met jonge of kwalitatief mindere spelers zijn ze in staat hun spelideeën helder en zichtbaar te vertalen naar het veld."

Steijn scoort volgens Mossou slechts één voldoende. "Want wat onmiskenbaar een prestatie op zichzelf is: als slechtst presterende Ajax-trainer uit de geschiedenis slaagde hij er lang in steun te vergaren in bepaalde hoeken van de media. Knap bleef een tijdje het frame in stand dat Steijns spelersmateriaal niet veel beter is dan dat van PEC Zwolle of FC Volendam, ondanks tal van volwaardige A- en jeugdinternationals. Alles was de schuld van Mislintat, ironisch genoeg de man die hem aanstelde, en van de bestuurders daarboven."

Veruit het pijnlijkst van alles vindt Mossou dat er geen ontwikkeling op het veld is. Het is volgens hem na maanden van trainen in niets duidelijk waar hij met Ajax naartoe wil. "Geen enkele vastigheid is zichtbaar. De opbouw, de omschakeling, de onderlinge afstanden tussen spelers, de verdedigende organisatie: qua resultaten is Ajax de zeventiende ploeg van Nederland, qua samenspel is het de slechtste van allemaal. Dat heeft niets met Steijns achtergrond of verleden te maken. Wel alles met niveau."