Mysterie rond Ajax-transfer: ‘Hij wist hoeveel Ajax zou bieden, tot de cent nauwkeurig’

De gang van zaken rondom de transfer van naar Ajax zorgde deze zomer voor gefronste wenkbrauwen bij zijn oude club Middlesbrough. Met name de rol van zaakwaarnemer Emeka Obasi is opvallend, zo doet NRC Handelsblad uit de doeken.

Akpom kwam voor 12,3 miljoen euro (plus maximaal 2 miljoen aan bonussen) over van Middlesbrough. NRC sprak met een ‘hooggeplaatste bron binnen Middlesbrough’, die uitlegt dat de club bereid was om mee te werken aan een transfer omdat het contract van Akpom komende zomer afliep. RC Lens, de nummer twee van het afgelopen Ligue 1-seizoen, bleek bereid om enkele miljoenen euro’s meer te betalen dan de prijs die Middlesbrough zelf in gedachten had.

Zaakwaarnemer Obasi zou toen tegen de club hebben gezegd dat hij een beter bod kon binnenhengelen. Als dat zou lukken, zo was de afspraak, dan zou Obasi recht hebben op een percentage van de meeropbrengst. Ajax kwam met een bod op de proppen, maar opvallend genoeg adviseerde Obasi om het bod af te wijzen. Hij wist immers dat Ajax met een tweede bod zou komen en wist ook de hoogte daarvan. “Tot op de penny nauwkeurig”, zegt de bron in de clubleiding van Middlesbrough.

De voorkennis van Obasi roept vragen op. “Hoe Obasi aan die gevoelige informatie komt, is onduidelijk. Clubs houden informatie over wat ze maximaal bereid zijn te betalen voor een speler normaal gesproken binnenskamers, om te voorkomen dat ze de prijs opdrijven. Obasi reageerde niet op een verzoek om commentaar”, aldus NRC. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat, wiens connecties in het NRC-artikel uitvoerig worden besproken, was uiteindelijk verantwoordelijk voor de komst van Akpom.