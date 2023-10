Nederlandse kranten constateren: 'Ondanks dat Van Dijk dat zei, gebeurde het tóch en ging het mis'

Nederland moest vrijdagavond opnieuw haar meerdere erkennen in Frankrijk. De ploeg van Ronald Koeman verloor met 1-2 van de WK-finalist en dat is één dag later genoeg reden voor gesprekstof bij de Nederlandse kranten. Dit schrijven de ochtendkranten over Oranje:

Net als in de uitwedstrijd tegen Frankrijk, liep Nederland al snel tegen een tegentreffer aan. Voor De Telegraaf was dit ongelofelijk. “Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, maar het Nederlands elftal wel, zelfs driemaal. Ondanks de aankondiging van aanvoerder Virgil van Dijk nu wél eens scherp te beginnen, ging het thuis tegen Frankrijk – net als eerder in het Stade de France en uit tegen Ierland – binnen de kortste keren mis”, begint de ochtendkrant.

Ook De Volkskrant bewondert het Franse nationale team. ‘”Soms moet je gewoon opstaan in bewondering en klappen voor de superioriteit van een opponent. Buigen voor voetbal uit de goocheldoos van de allergrootsten, want daartoe mag Kylian Mbappé zich rekenen”, valt er te lezen. “Jammer voor Koeman dat Mbappé vrijdag zijn ster laat stralen in de Johan Cruijff Arena, waar de regen het gesloten dak geselt en soms meer geluid maakt dan de toeschouwers”, schrijft De Volkskrant nog meer.

Het Algemeen Dagblad liet vooral hun licht schijnen over de debutanten van Oranje. “Nederland - Frankrijk was gisteravond een kwalificatiewedstrijd voor het EK. Maar het was ook een avond waarop spelers uit de tweede garnituur bij Oranje werden getest. Veerman verving Frenkie de Jong en het valt nooit te bewijzen natuurlijk, maar krijg je zo'n kaart ook als je net daarvoor 1-1 hebt gemaakt.”

Ook het spel van debutant Quilindschy Hartman werd onder de loep genomen. "Hartman zette zichzelf met zijn 1-2 wél meteen op het paard. Maar het was niet alleen die goal. Hij toonde op veel meer momenten dat híj geen drempel meer over moest. Hartman was in Oranje de Hartman van Feyenoord. Zoals uit de tweede garnituur bijvoorbeeld ook Tijjani Reijnders - voor de derde keer op rij - goed beviel”, schrijft AD.