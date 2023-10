Nieuwe klap voor Ajax-verdediger Josip Sutalo op interlandavond

Turkije heeft een spectaculair resultaat geboekt in de EK-kwalificatiecampagne. Met Ferdi Kadioglu in de basis en Orkun Kökcü negentig minuten op de bank werd er donderdagavond met 0-1 gewonnen bij Kroatië. Turkije is met dertien punten uit zes duels de nieuwe koploper in Groep D en is dicht bij het bereiken van het EK van volgend jaar. Kroatië, waar Josip Sutalo negentig minuten speelde en diens Ajax-ploeggenoot Borna Sosa als invaller ruim een kwartier meedeed, staat tweede met tien punten uit vijf duels.

Turkije legde een indrukwekkend eerste half uur op de mat in de Opus Arena in Osijek. Het elftal van debuterend bondscoach Vincenzo Montella creëerde de nodige goede mogelijkheden en kwam na precies dertig minuten voetballen verdiend op voorsprong. De Kroatische doelman Dominik Livakovic kwam wild uit zijn doel na een lange bal van Salih Özcan, maar had daarbij buiten Baris Yilmaz gerekend. Die zorgde vervolgens met handig wippertje voor de 0-1.

Kroatië had moeite om zichzelf te herpakken, maar kreeg langzaamaan meer grip op de wedstrijd. Dat leidde overigens niet tot grote kansen voor rust. Het enige serieuze wapenfeit in de eerste helft kwam van de voet van Petar Musa, die op doelman Ugurcan Cakir stuitte.

Na rust plooide Turkije terug op eigen helft. Kroatië had een optisch overwicht, maar had moeite om tot grote kansen te komen. In de negentigste minuut leek de thuisploeg alsnog een uitgelezen mogelijkheid te krijgen om te scoren. Arbiter Anthony Taylor kende een strafschop toe vanwege hands van Hakan Calhanoglu, maar de videoscheidsrechter (VAR) bracht uiteindelijk redding voor de Turken.