Woede om ‘extreem walgelijk gedrag’ bij Duitsland - Turkije: ‘Dit heeft de migratie aangericht!’

Duitsland speelt zaterdagavond in een bijzonder vijandige sfeer vriendschappelijk tegen Turkije. Het duel wordt gespeeld in het Olympisch Stadion in Berlijn, waar de Turkse fans in een meerderheid zijn en van zich laten horen.

Turkije kent met ongeveer 2,5 miljoen inwoners de grootste Turkse gemeenschap van Europa. Het Olympisch Stadion in Berlijn is vanavond volgepakt met Turken en dat zorgt voor een surreële situatie.

Artikel gaat verder onder video

Zo klinkt er tijdens de wedstrijd bij balbezit van Duitsland voortdurend een striemend fluitconcert. Ook was er voorafgaand aan de aftrap gefluit te horen bij het Duitse volkslied en klonk er een fluitconcert toen de naam van Ilkay Gündogan werd omgeroepen in het stadion. Gündogan heeft Turkse roots, maar werd geboren in Duitsland en koos voor een interlandcarrière bij die Mannschaft. Hij is vanavond zelfs aanvoerder van de Duitsers.

Op social media wordt het gedrag van de Turkse voetbalfans massaal veroordeeld. “De manier waarop de Turske fans zich gedragen in het Olympisch Stadion, is extreem walgelijk” klinkt het onder meer op X, voorheen Twitter. “Gast in eigen land. Deze wedstrijd laat opnieuw goed zien wat het migratiebeleid heeft aangericht”, klinkt het verder. Een ander noemt het ‘normaal’ dat de in Duitsland woonachtige Turken de nationale ploeg van Turkije steunen. “Maar het is niet normaal om het volkslied uit te fluiten als je hier geboren en getogen bent en je familie hier een beter leven kan leiden.”