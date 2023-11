Turkije legt Berlijn het zwijgen op na uiterst vijandig duel met Duitsland

Turkije heeft zaterdagavond in een vriendschappelijke wedstrijd weten te winnen van Duitsland. In het Olympisch Stadion in Berlijn zegevierde het elftal van de Italiaanse bondscoach Vincenzo Montella met 2-3 over het gastland van het EK van volgend jaar.

Duitsland speelde weliswaar in eigen land, maar wist zich niet bepaald gesteund in Berlijn. Het Olympisch Stadion was volgepakt met Turken en dat zorgt voor een surreële situatie, waarbij er tijdens de wedstrijd bij balbezit van Duitsland voortdurend een striemend fluitconcert klonk. Toch kwamen de Duitsers goed uit de startblokken, want Kai Havertz zorgde al in de vijfde minuut op aangeven van Leroy Sané voor de 1-0.

Turkije stelde echter nog in de eerste helft orde op zaken. Voormalig NEC’er Ferdi Kadioglu trok de stand in de 38ste minuut op fraaie wijze gelijk. Hij werd in de diepte bereikt door een lange bal van Abdülkerim Bardakci en rondde vervolgens koelbloedig af. Een verwoestende uithaal van de achttienjarige Kenan Yildiz, geboren in Duitsland, betekende vervolgens kort voor rust de 1-2.

Duitsland begon vervolgens ook goed aan het tweede bedrijf. Florian Wirtz zette Niclas Füllkrug aan het werk, waarna de spits van Borussia Dortmund afdrukte voor de 2-2. Het laatste woord was twintig minuten voor tijd aan Turkije. Havertz kreeg de bal in de eigen zestien op de hand, waarna Yusuf Sari de strafschop die volgde benutte.