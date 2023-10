Oppermachtig PSV overtuigt ook op bezoek bij Sparta, maar ziet Noa Lang uitvallen

PSV heeft zondagavond de ongeslagen status in de Eredivisie behouden. De Eindhovenaren wisten op Het Kasteel op bezoek bij Sparta met 0-4 te zegevieren. Een probleemloze middag voor de ploeg van Peter Bosz, maar het uitvallen van Noa Lang is wel een smetje op deze zondag voor PSV.

Gedurende de beginfase van de wedstrijd was PSV wat dominanter. Een afstandsschot van Noa Lang en een kopbal van Olivier Boscagli kwamen op de lat terecht. Uit de tegenaanvallen kwamen ook nog kansjes voor Sparta, maar het bleef 0-0. Nick Olij had een belangrijke rol met een uitstekende redding op een vrije trap van Jordan Teze. Hij dook de bal uit de kruising en kreeg de Sparta-supporters aan het zingen: “Olij in Oranje, oh oh oh”. Dit sloeg niet op zijn keeperstenue, maar natuurlijk op het feit dat Ronald Koeman hem voor de selectie van het Nederlands elftal heeft opgeroepen. Hij heeft zich tijdens de wedstrijd, ondanks de doelpunten, kunnen laten zien aan de bondscoach.

Een dubieuze afgekeurde goal gaf de wedstrijd reuring in de laatste paar minuten van de eerste helft. Luuk de Jong kopte tegendraads binnen na een goede voorzet van Sergiño Dest, maar de VAR greep in omdat Malik Tillman voorafgaand aan de aanval een overtreding beging. De scheidsrechter van dienst, Dennis Higler, was het eens met zijn collega en vond dat deze overtreding in dezelfde aanvalsfase plaatsvond als de goal. Conclusie: doelpunt afgekeurd. Zo gingen de teams doelpuntloos de kleedkamer in.

Snel na de hervatting kwam PSV dan echt op voorsprong. De verdediging van Sparta veranderde even in een gatenkaas. Een mooie bal van Hirving Lozano op Luuk de Jong leidde tot het doelpunt van Malik Tillman, die van dichtbij kon binnenschieten. Na deze goal volgde een slordige fase van PSV, die weer werd beëindigd met het volgende doelpunt van de Eindhovenaren. Johan Bakayoko schoot de bal vanaf de rechterkant van het strafschopgebied fantastisch in de linker kruising. De keeper was kansloos, net als bij het eerste doelpunt. Bakayoko was overigens erg dreigend deze wedstrijd, met veel acties vanaf de rechterkant, waar de Spartaanse linksback, Djevencio van der Kust, niet tegen opgewassen was.

Het werd nog mooier voor PSV met de 0-3 van Yorbe Vertessen. Hij schoot de rebound hard in het dak van het doel, nadat Guus Til de voorzet van Jordan Teze op de keeper kopte. Wederom was Nick Olij niets te verwijten. Dat laatste was net anders bij de 0-4. PSV kreeg een penalty, omdat Said Bakari Hirving Lozano in de rug liep. Luuk de Jong schoot zwak in en Nick Olij redde de strafschop. Hij had hem niet klem, waar dat wel had gekund. Zo kon de spits van PSV scoren uit de rebound.

Zo wist PSV eenvoudig te winnen en gaat het de ploeg sportief voor de wind. Twee uitvallende spelers in Noa Lang en André Ramalho zijn smetjes op de wedstrijd. De ernst van deze blessures moet nog blijken.