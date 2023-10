Opvallend moment tussen Ronald Koeman en Mbappé: 'Daar sta je dan met je krantenkop, echt beschamend'

Maarten Wijffels is in de bres gesprongen voor Ronald Koeman. De bondscoach van het Nederlands elftal kreeg vanuit Frankrijk veel over zich heen naar aanleiding van zijn opmerking over in de aanloop naar het onderlinge EK-kwalificatieduel in Amsterdam. Wijffels zag dat Koeman tijdens de wedstrijd contact zocht met de Fransman.

De keuzeheer liet zich daags voor de ontmoeting tussen Nederland en Frankrijk in de Johan Cruijff ArenA uit over de kansen van zijn ploeg. Oranje was in maart nog kansloos tegen de vicewereldkampioen (4-0) en door de afwezigheid van vele belangrijke krachten werd er in Nederland gevreesd voor een nieuwe afstraffing. Koeman was echter van mening dat zijn elftal niet kansloos zou zijn. “Er zitten automatismen in die ploeg. En heel veel ervaring. Maar ja, ik zag onlangs Newcastle United van Paris Saint-Germain winnen. En toen deed Mbappé mee bij PSG. Er is dus altijd wat mogelijk in het voetbal”, zei de bondscoach.

Koeman leek daarmee aan te willen geven dat het Nederlands elftal, ondanks de aanwezigheid van Mbappé, echt wel kans maakte tegen Frankrijk. De opmerking van de bondscoach over de aanvaller schoot bij de Franse media echter in het verkeerde keelgat. Zij spraken van een ‘geweldige tackle’ van Koeman. Wijffels vindt het, op z’n zachtst gezegd, erg overdreven hoe er werd gereageerd op de uitlatingen van de trainer. “Daar heb ik me zo ontzettend aan geërgerd. Het ging in dit geval over Koeman. Hij zei echt helemaal niks geks over Mbappé, maar in de Franse kranten blazen ze dat op en maken ze er een heel theater van om waarschijnlijk weer clicks te scoren op het internet”, zegt Wijffels in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

De verslaggever ging er in de Johan Cruijff ArenA desondanks goed voor zitten. “Het was wel mooi, ik zat er toevallig op te letten tijdens de wedstrijd. Een paar minuten na de aftrap was Mbappé aan de zijlijn en Koeman liep daar ook. Koeman zocht even contact met Mbappé. Ze tikten elkaar eventjes aan, een blik van verstandhouding en respect, zo van: wij kennen elkaar, er zit niks geks. En dat was meteen geregeld. Dat doen dan die toppers onder elkaar”, stelt Wijffels, die vervolgens ook nog even uithaalt naar de Franse pers. “Daar sta je dan met je krantenkop. Ik vind dat echt beschamend, sorry hoor.”