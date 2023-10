Oranje-afvaller over vervelende boodschap Koeman: ‘Begrijp me niet verkeerd: het is ook wel lekker’

is zijn plek in de selectie van het Nederlands elftal voorlopig kwijt aan . Bondscoach Ronald Koeman riep de doelman van sc Heerenveen niet op voor de EK-kwalificatieduels van Oranje met Frankrijk en Griekenland van deze maand en daar heeft Noppert zelf alle begrip voor.

Noppert beleeft een ronduit zwak seizoen bij sc Heerenveen. De keeper ging al bij een aantal tegendoelpunt niet vrijuit. Hij begrijpt de keuze van Koeman dan ook om voor de komende interlandperiode de voorkeur te geven aan Olij, die uitstekend presteert bij Sparta Rotterdam. “Als je de technische staf voer geeft om andere keuzes te kunnen maken, dan is het niet meer dan terecht dat je er niet bij zit. Nick Olij heeft het heel goed gedaan, daarvoor geef ik mijn credits aan hem. Als je niet presteert, dan zit je er niet bij: zo simpel is het”, reageert Noppert zaterdagavond na sc Heerenveen - NEC (1-1) zelfkritisch tegenover ESPN.

“Het gaat ook een beetje om de vorm van het moment, dus ik kan het helemaal begrijpen. Het is aan mij om ervoor te zorgen dat ik straks weer word gebeld met een goede mededeling”, vervolgt de keeper van sc Heerenveen. “Als je de vorm niet hebt en je geeft aanleiding om andere keuzes te maken, dan is het niet meer dan begrijpelijk. Dat snap ik ook.”

Verslaggever Pascal Kamperman stelt Noppert tot slot de vraag of het ‘eigenlijk ook gewoon lekker is om even twee weken niks te hebben en aan jezelf te werken’. Een goudeerlijk antwoord van Noppert volgt: “Begrijp me niet verkeerd: het liefst ga ik lopend naar Zeist, maar in deze situatie, als je in een sleur hebt gezeten, is het wel lekker dat je er even een weekje tussenuit kan. En als niemand dat begrijpt, is dat helemaal prima. Maar voor mijzelf is het wel zo.”