Oranje wacht cruciaal duel in Athene na masterclass van Kylian Mbappé

Nederland is er niet in geslaagd om punten af te snoepen van vice-wereldkampioen Frankrijk. Het Franse fenomeen Kylian Mbappé bezorgde Les Bleus hoogstpersoonlijk een 1-2 overwinning. Door twee doelpunten van de vedette van PSG wacht Nederland aanstaande maandag een cruciaal duel in Griekenland om plaats twee veilig te stellen. Frankrijk plaatste zich dankzij de overwinning in de Johan Cruijff ArenA al voor het EK. Quilindschy Hartman zette nog wel een fraai uitroepteken achter zijn verdienstelijke debuut door kort voor tijd de aansluitingstreffer te maken.

Door een waslijst aan afwezigen telde de Nederlandse basisformatie met Verbruggen, Hartman, Veerman en Reijnders liefst vier basisdebutanten. De twee eerstgenoemden in Koemans verrassende opstelling speelden zelfs hun eerste interland voor Oranje. Al binnen tien minuten bleek dat een clean sheet voor debutant Verbruggen een utopie was toen Mbappé - bij de eerste Franse aanval -voor Geertruida kroop en van dichtbij de doelman van Brighton & Hove Albion verschalkte.

Een dominant Frankrijk was heer en meester, maar na een klein half uur kende Oranje een opleving. Veerman kreeg een opgelegde schietkans, waarbij de PSV’er zijn traptechniek onvoldoende tentoonspreidde en hopeloos over schoot. Even voor rust moest Koeman noodgedwongen zijn strijdplan omgooien door een blessure van Weghorst. De spits maakte plaats voor Malen, die bij zijn 25e interland een totaal andere rol vervulde. Kort voor rust zorgde een schot van Hartman voor wat opschudding toen de Franse doelman Maignan grabbelde, maar hij de bal net voor de doellijn alsnog kon klemmen.

Net als in de eerste helft scoorde Mbappé in het tweede bedrijf na een minuut of zeven. Met een subliem afstandsschot in de bovenhoek bracht de wereldster de stand op 0-2. Enkele minuten na deze dreun leek Malen de aansluitingstreffer te maken, maar aangever Aké stond millimeters buitenspel. In het restant van de tweede helft had Oranje - met de debuterende invallers Frimpong en Van de Ven - weinig in de melk te brokkelen.

De ploeg van Koeman bleef hard werken, maar de Franse defensie leek stand te houden. Toch was het de onvermoeibare Hartman die kort voor tijd Frankrijk de eerste tegengoal in deze kwalificatiereeks bezorgde met een hard schot in de korte hoek. Door het uitblijven van een tweede Nederlandse treffer én een Griekse overwinning wacht Nederland een wellicht doorslaggevend duel in Athene.