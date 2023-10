Oranje zoekt nieuwe penaltynemer: ‘Dat zou een specialist kunnen zijn, maar de vraag is of hij speelt’

liet maandagavond na om Griekenland al in de eerste helft pijn te doen vanaf de stip. De spits van Hoffenheim mocht aanleggen vanaf elf meter, maar produceerde een bijzonder zwakke strafschop. Deze misser zorgde voor gespreksstof bij de AD Voetbalpodcast. Mikos Gouka ziet een potentiële nieuwe strafschoppennemer voor Oranje.

“Teun Koopmeiners zou een specialist kunnen zijn, maar het is natuurlijk de vraag of hij zal gaan spelen. Daarnaast heb ik Memphis héle slechte penalty’s zien nemen, maar ook hele goede”, weet Gouka bij het Algemeen Dagblad. “Een strafschop is gewoon een specialisme. Ik denk dat Tijjani Reijnders het bijvoorbeeld ook zou moeten kunnen, want hij heeft ook een hele goede trap. Maar hij heeft net zijn derde interland erop zitten”, gaat de journalist verder.

De discussie kwam tot gang door de misser van Weghorst. Statistisch gezien scoort de boomlange spits niet goed op het nemen van penalty’s. Ook op het WK 2022 in Qatar was te zien dat het Nederlands elftal moeite had met het nemen van strafschoppen. Virgil van Dijk en Steven Berghuis (speler met juist hele goede penaltystatistieken) kwamen niet tot score bij de strafschoppenserie tegen Argentinië.

“In de aanloop naar dat EK, als je een paar weken bij elkaar zit, kun je dit probleem toch wel in goede banen leiden. Dat komt wel goed”, denkt Gouka. Presentator Etienne Verhoeff ziet dat niet alleen penalty’s een probleem zijn voor Oranje. “Ook bij dode spelmomenten hebben we niet echt een specialist.” Gouka: “Misschien Joey Veerman, maar die zal niet heel veel spelen.”