Sydney van Hooijdonk kan met transfer in voetsporen treden van Wout Weghorst

De toekomst van Sydney van Hooijdonk ligt mogelijk bij VfL Wolfsburg. De Duitse club onderzoekt volgens Voetbal International de mogelijkheden om de 23-jarige spits over te nemen van Bologna. Wolfsburg heeft de eerste contacten met de werkgever van Van Hooijdonk reeds gelegd.

Bologna lijkt na twee seizoenen wel afscheid te willen nemen van Van Hooijdonk. De spits werd in juli verrast door de mededeling dat hij zich niet bij de Italiaanse club hoefde te melden. Een vertrek leek een kwestie van tijd, maar vlak voor de start van het seizoen nam trainer Thiago Motta de aanvaller alsnog op in zijn selectie.

Van Hooijdonk kreeg maandagavond bij de seizoensouverture tegen AC Milan (0-2) weliswaar enkele minuten speeltijd, maar de kans dat de speler en club uit elkaar gaan is nog steeds aanwezig. Wolfsburg ziet het wil zitten in de spits, die vorig seizoen op huurbasis voor sc Heerenveen goed was voor zestien doelpunten in de Eredivisie.

Bij Wolfsburg kan Van Hooijdonk in de voetsporen treden van Wout Weghorst, die in dienst van de Duitse club furore maakte (zeventig doelpunten en 22 assists in 144 wedstrijden) alvorens hij in 2022 overstapte naar Burnley. Sinds kort wordt hij door de Engelse club verhuurd aan TSG Hoffenheim.