Manchester United neemt definitief afscheid van Weghorst én collega-huurling

Manchester United heeft officieel afscheid genomen van Wout Weghorst. De 31-jarige aanvaller werd het voorbije half jaar gehuurd van Burnley, maar aan zijn tijd op Old Trafford komt nu definitief een einde. De club van manager Erik ten Hag heeft vrijdag ook het lot van een andere huurling naar buiten gebracht.

Weghorst kwam na het WK in Qatar verrassend over van het Turkse Besiktas, dat hem in de eerste seizoenshelft huurde van Burnley. In de zoektocht naar een spits kwam Ten Hag na het vertrek van Cristiano Ronaldo uit bij de dertigjarige spits uit Borne, die in Qatar de aandacht op zich vestigde door in de kwartfinale twee keer te scoren tegen de latere wereldkampioen Argentinië.

Op Old Trafford was scoren echter niet zijn voornaamste bezigheid. In zeventien competitieduels was het zelfs niet één keer raak voor Weghorst, die wel op het scorebord kwam in de Europa League-wedstrijd tegen Real Betis (4-1) en het League Cup-duel met Nottingham Forest (0-3). In de finale van dat laatste toernooi tegen Newcastle United verzorgde hij bovendien de assist bij de 2-0 van Marcus Rashford.

Behalve Weghorst neemt Ten Hag ook afscheid van Marcel Sabitzer, die in de winter tijdelijk overkwam van Bayern München als vervanger van de geblesseerde Christian Eriksen. Hoewel eerder geluiden klonken dat zijn verblijf weleens permanent zou kunnen worden gemaakt, keert de 29-jarige Oostenrijker terug naar zijn Duitse werkgever. In achttien wedstrijden kwam Sabitzer drie keer tot scoren voor The Red Devils.

Naast het vertrek van bovengenoemd tweetal ziet Manchester United ook een hele rits huurlingen terugkeren. Zo is doelman Dean Henderson terug na een seizoen bij Nottingham Forest, waarmee hij zich handhaafde in de Premier League. Ook spelers als Eric Bailly (Olympique Marseille) en Alex Telles (Sevilla) keren deze week terug maar lijken geen toekomst op Old Trafford te hebben.

Tot slot loopt vrijdagnacht het contract van David De Gea, afgelopen seizoen eerste keus onder de lat, definitief af. Toch is een afscheid van de Spanjaard nog niet zeker. "De discussies met de lang dienende keeper blijven open", schrijft United op de clubsite over de pogingen om zijn aflopende verbintenis te verlengen. Met André Onana (Inter) zou Ten Hag deze zomer een geduchte concurrent voor De Gea aan willen trekken. De oud-keeper van Ajax zou de Italianen minstens 50 miljoen euro moeten opleveren, zo schreef Fabrizio Romano vrijdag op Twitter.