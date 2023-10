Ronald Koeman smeekt: 'Please, laat iemand geboren worden die dat kan'

is de eerste penaltynemer bij Oranje, maar leverde tegen Griekenland een zwakke strafschop af. De door Odysseas Vlachodimos gestopte penalty werd Nederland niet fataal, want in de blessuretijd maake Virgil van Dijk uit een penalty de 0-1. Bondscoach Ronald Koeman geeft toelichting bij de NOS.

“Wij hebben bepaald: Wout is nummer één, Xavi Simons twee, Virgil drie. Als je ziet hoe hij (Weghorst, red.) ze op de training neemt, en dan deze ziet, ja… Ik weet niet wat dat is. Ik had er zelf minder moeite mee”, doelt Koeman op zijn tijd als speler. “Ik heb gelukkig geen penalty’s gemist op belangrijke momenten. Je moet ook onderkennen dat we niet echt een specialist hebben met penalty’s, vrije trappen of corners. Please, laat er één geboren worden die dat onderdeel beheerst. Dat levert ook overwinningen op.

Weghorst heeft niet de beste penaltystatistieken: hij benut er grofweg twee op de drie. Waarom valt de keuze dan toch op hem? “Anderen willen niet, durven niet of nemen ze niet. Het is beperkt”, aldus Koeman. “Je kunt niet anders doen dan erop trainen. Gelukkig deed Virgil het wel. Je hebt dan de gedachte: misschien is het wel zo’n avond dat hij hem niet maakt en de bal er aan de andere kant in valt. Maar hij neemt hem goed en dat brengt ons heel ver richting het EK. We hadden deze wedstrijd al lang moeten beslissen.”