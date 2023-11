Organisator WK 2034 lijkt bekend na duidelijk besluit Australische voetbalbond

De kans lijkt groot dat Saudi-Arabië het WK van 2034 mag gaan organiseren. Het land leek mogelijk concurrentie te gaan ondervinden van Australië, maar de voetbalbond van dat land heeft dinsdag laten weten af te zien van een bid om het mondiale eindtoernooi naar Down Under te halen.

Op de site van de Austalische FA valt te lezen dat men terugkijkt op een zeer succesvol WK voor vrouwen, dat afgelopen zomer met het nabijgelegen Nieuw-Zeeland werd georganiseerd. De ambitie is dan ook 'meer grote toernooien naar onze kusten te brengen', schrijft de bond. Daarna wordt bevestigd dat de mogelijkheden werden onderzocht om in 2034 het WK voor de mannen binnen te halen, maar: "Nadat we alle factoren in overweging hebben genomen zijn we tot de conclusie gekomen om dat niet te doen."

In plaats daarvan richten de Australiërs zich op twee andere toernooien: de Asian Cup voor vrouwen van 2026 én het WK voor clubteams bij de mannen in 2029. Omdat de Olympische Zomerspelen van 2032 reeds zijn toegewezen aan Brisbane, hoopt de bond met het binnenhalen van voornoemde toernooien op 'een gouden decennium' voor het Australische voetbal.

De FIFA hanteert in principe een 'roulatiesysteem' tussen de verschillende continenten, waardoor normaal gesproken in 2034 de beurt zou zijn aan Afrika, maar omdat Marokko één van de zes (!) organiserende landen in 2030 zal zijn (naast Spanje, Portugal en een openingsceremonie plus drie wedstrijden in Paraguay, Argentinië en Uruguay), kan Afrika in 2034 worden 'overgeslagen', waardoor de organisatie dat jaar naar een Aziatische kandidaat zou kunnen gaan.

Kritiek

Saudi-Arabië oogst een hoop kritiek in veel landen; onder meer omdat de mensenrechtensituatie in het steenrijke land (net als in Qatar, dat het WK in 2022 organiseerde) een hoop gebreken vertoont. Amnesty International somt op: "De vrijheid van meningsuiting wordt ernstig beknot, er worden regelmatig executies en lijfstraffen uitgevoerd, er vinden oneerlijke rechtszaken plaats, de sjiitische minderheid wordt stelselmatig gediscrimineerd en vrouwen hebben veel minder rechten dan mannen." Daarnaast wordt gevreesd dat de WK-stadions, net als in Qatar, gebouwd zullen gaan worden door arbeidsmigranten die tegen een klein salaris worden uitgebuit. Tot slot zal de toewijzing aan Saudi-Arabië ook gaan betekenen dat het WK vanwege de hoge temperaturen in de zomermaanden opnieuw in de winter gespeeld zal gaan worden.