Ouders van Liverpool-aanvaller Luis Díaz zijn terecht, 'twee kidnappers doodgeschoten'

De ouders van Liverpool-aanvaller zijn allebei in veiligheid, zo melden Colombiaanse media. De moeder en vader van Díaz werden zaterdagavond ontvoerd in Colombia, vlakbij hun woonplaats Barrancas.

Uit de eerste berichtgeving werd al duidelijk dat de moeder in veiligheid was, maar het lot van de vader was nog niet bekend. Inmiddels melden lokale media dat de vader vrij is, na een schietpartij met de politie waarbij twee van de vier kidnappers zouden zijn omgekomen.

Zaterdagavond werden de ouders van Díaz uit hun auto gehaald door bewapende motorrijders. De zaak had meteen de aandacht van de hoogste kringen van de Colombiaanse regering: president Gustavo Petro bevestigde al dat de moeder van Díaz, Cilenis Marulanda, in veiligheid is.

Het Colombiaanse Revista Semana heeft beelden gepubliceerd waarop de auto te zien is waarin de ouders van Díaz zaten, en ook de personen die verdacht worden van betrokkenheid bij de ontvoering. Zij leken de auto te volgen. Díaz heeft zelf niet gereageerd op het nieuws, maar het lijkt moeilijk voorstelbaar dat hij zondag in actie kan komen in de wedstrijd tussen Liverpool en Nottingham Forest.

Hoe reageren Colombia en Liverpool?

Liverpool liet zondagochtend in een statement weten 'op de hoogte te zijn van een lopende situatie rondom de familie van Luis Díaz'. "Het is onze hoop dat de kwestie veilig en zo snel mogelijk wordt opgelost. In de tussentijd ligt onze prioriteit bij het welzijn van de speler."

Ook de Colombiaanse voetbalbond heeft in een statement gereageerd. De bond zei de situatie te betreuren en staat achter Díaz en zijn familie, zo luidde het statement. De bond zei te hopen dat 'de betrokken autoriteiten de situatie zo snel mogelijk oplossen'. De 26-jarige Díaz speelde 43 interlands voor Colombia.