Perez: 'Daarin komt Joey Veerman tekort voor het topniveau, Mats Wieffer heeft dat ook'

Kenneth Perez geniet dit seizoen van het spel van PSV-middenvelder , maar benoemt toch waarom de Volendammer in zijn ogen tekort komt voor het absolute topniveau. Datzelfde geldt volgens de Deen eveneens voor Feyenoorder .

"Veerman heeft een prima seizoen tot nu toe", zegt de Deense analist bij Voetbalpraat op ESPN. "Er was veel kritiek op zijn spel tegen Frankrijk", vervolgt de oud-speler van onder meer AZ, PSV en Ajax, "Maar die passes die hij af en toe gaf, dat kan echt niemand anders." Presentator Vincent Schildkamp werpt tegen dat een speler 'niet kan teren op één of twee momenten', maar daar is Perez het niet mee eens: "Als hij twee of drie keer iemand voor de goal zet..."

Artikel gaat verder onder video

Ondanks de bij tijd en wijle geniale passes van de PSV-middenvelder, denkt Perez echter niet dat Veerman bij een grotere club in een topcompetitie tot zijn recht zou komen. "Zijn motoriek is niet heel goed, hij loopt best apart", stelt de Deen. "Dat zal hem misschien wel beperken op het absolute topniveau." Datzelfde ziet hij ook bij een collega-international van Feyenoord: "Wieffer heeft hetzelfde, ook een gekke motoriek en hij komt vaak tempo tekort in de topwedstrijden."

Dat neemt niet weg dat Perez wel vindt dat Veerman tot nu toe tot de smaakmakers in de Eredivisie behoort: "Hij is echt wel een speler die dit seizoen PSV kleur heeft gegeven." PSV-trainer Peter Bosz deed tot nu toe in elke officiële wedstrijd nog een beroep op de middenvelder. In achttien wedstrijden in alle competities kwam hij tot vier doelpunten en liefst negen assists. Bondscoach Ronald Koeman liet hem in de verloren wedstrijd om de derde plaats van de Nations League tegen Kroatië als invaller debuteren in het Nederlands elftal en gunde hem daarnaast ook speeltijd in de EK-kwalificatieduels met Griekenland (3-0 en 0-1 winst) en Frankrijk (1-2 verlies).