Perez komt met voor Ajax zeer pijnlijke uitspraak over het programma van Feyenoord

Feyenoord maakte vorige week veel indruk in de thuiswedstrijd tegen Lazio in de Champions League en reisde vol vertrouwen af naar Enschede voor het duel met FC Twente, maar daarin werd bij lange na niet het gewenste en toch wel verwachte niveau gehaald. De ploeg van trainer Arne Slot ging met 2-1 onderuit tegen, volgens Kenneth Perez althans, de ‘eerste serieuze tegenstander’ in de competitie. De Deen telt de uitwedstrijd tegen Ajax dus niet mee.

Feyenoord werd de afgelopen weken zodanig overspoeld met complimenten, dat je bijna vergat dat de achterstand op PSV al vier punten was. De Eindhovenaren hadden hun eerste negen wedstrijden in de Eredivisie allemaal gewonnen, terwijl Feyenoord in de eerste twee competitieduels al punten had laten liggen. De Rotterdammers konden zich op bezoek bij FC Twente dus geen puntenverlies veroorloven. Zeker niet omdat PSV later zou aantreden tegen het dolende Ajax. Feyenoord ging echter met 2-1 onderuit, terwijl PSV met 5-2 won. De regerend landskampioen heeft daardoor al zeven verliespunten meer dan de Eindhovenaren.

Perez begrijpt dat de nederlaag in Enschede hard aankomt bij Feyenoord. “Het was tactisch leuk om naar te kijken, intens. Ik vond het eigenlijk wel dé topper van het weekend. Een wedstrijd op goed niveau. Maar een vermoeid Feyenoord, dat niet kon brengen wat het normaal gesproken wel kan brengen”, vertelde de analist zondagavond in Dit was het Weekend op ESPN. Perez zag een aantal spelers niet het niveau halen dat ze in de afgelopen wedstrijden wél wisten aan te tikken. “Bijvoorbeeld Calvin Stengs, die was nergens te bekennen. Maar Feyenoord kan deze wedstrijd, tegen een goed Twente, toch gewoon verliezen? Al snap ik wel dat het een hard gelag is, omdat Feyenoord de afgelopen tijd werd neergezet als Real Madrid en FC Barcelona in één. Ik snap wel dat het een hard gelag is als je vindt dat je verschrikkelijk goed bent, maar nu zeven punten achterstaat.”

Volgens Perez heeft Feyenoord de eerste serieuze tegenstander in de competitie nu gehad. Dat was normaal gesproken wel anders geweest. De regerend landskampioen was op 24 september - en drie dagen later opnieuw - nog te gast in de Johan Cruijff ArenA voor het treffen met Ajax. Altijd een Klassieker en normaal gesproken een kraker, maar dat is dit seizoen wel anders. “Ajax-uit vind je niet serieus?”, reageerde Milan van Dongen op de opmerking van Perez over het programma van Feyenoord. “Nee, natuurlijk niet”, aldus de Deen. Daar leek Mario Been zich niet in te kunnen vinden. De oud-trainer van Feyenoord gooide er een mooi cliché uit. “Het blijft wel altijd een wedstrijd op zich”, zei Been, waarna zowel Van Dongen als Perez moest lachen.