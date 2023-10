Perez pleit bij Ajax voor één verandering: 'Hij kijkt altijd vooruit'

Als het aan Kenneth Perez ligt, dan geeft trainer Hedwiges Maduro het vertrouwen op het middenveld aan . De controleur moest tegen Brighton & Hove Albion nog genoegen nemen met een rol als invaller, maar zou volgens de Deense analist een bepalende speler kunnen worden bij de Amsterdammers.

Bij ESPN ging het over de discussie op het middenveld van Ajax, waarbij analist Marciano Vink zich hardop afvroeg wie daar zou kunnen spelen in de rol van Jordy Clasie. Zowel Benjamin Tahirović als Kenneth Taylor lijken die positie niet goed in te kunnen vullen. “Ik zou Van den Boomen daar neerzetten”, begon Perez stellig.

Hoewel Vink niet direct enthousiast werd, vervolgde Perez zijn betoog. “Dat is de beste optie in de huidige situatie. Hij heeft weliswaar nul snelheid, maar als je kort bij elkaar speelt, zoals Ajax vanavond deed, kan hij het wel belopen in de kleine ruimtes.” Onder Maurice Steijn was het veld vaak heel lang en leek het voor Van den Boomen onmogelijk om een goede indruk te maken door alle ruimte, maar dat kan onder Hedwiges Maduro – die het duidelijk compacter hield – beter zijn.

“Branco is in ieder geval iemand die vooruit speelt. Dat was het probleem bij Ajax tegen Brighton: elke keer als de aanvallers zich positioneerden, ging de bal weer achteruit. Van den Boomen is het wel type dat altijd vooruitkijkt”, aldus Perez. Op die manier worden de aanvallers van Ajax gevaarlijker, dacht hij, terwijl door het dichterbij elkaar spelen van de linies in het voordeel kan zijn van de Nederlander.