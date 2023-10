Peter Bosz voelt mee met Ajax-fans: 'Dat vind ik gewoon lachwekkend'

PSV-trainer Peter Bosz heeft medelijden met de supporters van Ajax. De oefenmeester heeft een verleden in Amsterdam en kent de fans dan ook altijd nog goed. Met hen en alle anderen met wie hij prettig samenwerkte in de Johan Cruijff Arena heeft de coach min of meer medelijden, want hij voelt openlijk met hen mee.

“Ik heb daar maar een jaar gewerkt, maar heb er veel fijne mensen ontmoet. Voor de fans en voor die mensen is dit echt verschrikkelijk”, zei Bosz desgevraagd tijdens het persmoment, geciteerd door Voetbal International. Bij het Eindhovens Dagblad noemde hij het Eredivisieduel nog steeds een topper, alleen al kijkend naar de enorme media-aandacht. “Jullie zijn met meer mensen dan normaal."

Bosz zat donderdagavond ook voor de buis toen Ajax het in de Europa League onder de nieuwe coach opnam tegen Brighton & Hove Albion. “Het is toch interessant om te kijken wat Maduro zou veranderen”, aldus de eindverantwoordelijke PSV, die de verwachtingen rondom de grote wedstrijd in de Eredivisie enigszins wilde temperen.

“Dat het wel even 5-0 wordt tegen Ajax, dat zijn onzinverhalen. Dat vind ik gewoon lachwekkend. Het wordt nooit een makkie. Maar door de stand is het vertrouwen bij hen wel heel broos”, aldus Bosz, die met PSV na negen duels juist nog zonder puntverlies is. “Het contrast kan bijna niet groter”, moest hij dan ook erkennen.

Verderdiger Armel Bella-Kotchap is er dit weekend in elk geval niet bij en dat duurt vermoedelijk nog wel enkele weken voordat hij terug is vanwege een schouderkwetsuur, terwijl ook Noa Lang nog niet wedstrijdfit is. Wanneer de aanvaller wel weer fit genoeg is om actie te komen namens PSV, kon Bosz op dit moment nog niet zeggen.