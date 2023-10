Pogba test opnieuw positief: Juventus-middenvelder hangt gigantische schorsing boven het hoofd

Ook bij een tweede analyse is testosteron aangetroffen in de urine van , afgenomen na het competitieduel tussen Udinese en Juventus op 20 augustus van dit jaar. Dat melden verschillende Italiaanse media, waaronder La Gazzetta dello Sport en Corriere dello Sport, vrijdagmiddag. Pogba hangt een schorsing van maximaal vier jaar boven het hoofd.

De dertigjarige Pogba speelde na het bewuste uitduel met Udinese nog twee wedstrijden voor De Oude Dame, voordat op 11 september bekend werd gemaakt dat de dertigjarige Fransman een te hoog testosterongehalte in zijn urine had na het duel in Udine. De wereldkampioen van 2018 werd vervolgens voorlopig geschorst door de autoriteiten, in afwachting van de contra-expertise.

Juventus kwam twee dagen na het nieuws in actie: omdat Pogba gedurende zijn schorsing ook niet mag trainen, besloot de club de uitbetaling van zijn (forse) salaris voorlopig te bevriezen. Het levert de club mogelijk een flinke financiële meevaller op als Pogba helemaal niet meer betaald hoeft te worden: La Gazzetta rekende voor dat hij tot zijn contract in 2026 afloopt nog zo'n dertig miljoen euro bruto op zou strijken. Nu ook de contra-expertise een positief resultaat heeft opgeleverd, hangt Pogba vermoedelijk een forse schorsing tegemoet (maximaal vier jaar), waardoor Juve in zou kunnen zetten op een ontbinding van het contract.

Verweer

Corriere dello Sport schrijft dat Pogba tegenover de clubartsen van Juventus zou hebben toegegeven dat hij 'nalatig' is geweest tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen. Op advies van een bevriende arts zou hij tijdens de tournee in de Verenigde Staten een supplement met testosteron hebben ingenomen. Het is nu aan het Italiaanse antidopingbureau ANSA om de volgende stappen te zetten in de zaak-Pogba. Later zal vermoedelijk een hoger beroep gaan dienen bij het internationale sporttribunaal CAS. Daarin zal het kamp-Pogba naar verwachting proberen aan te voeren dat van opzet geen sprake is geweest, wat de straf zou kunnen halveren tot twee jaar. Ook een schikking, waarbij Pogba schuld zou bekennen, zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. In dat geval zou de schorsing 'in het beste geval' beperkt kunnen blijven tot één seizoen, zo weet bovengenoemde krant.