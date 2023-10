PSV-coach Bosz eerlijk over eerste helft: 'Geluk dat Ajax er geen vier maakt...'

PSV-trainer Peter Bosz was in de eerste helft geschrokken wat zijn elftal liet zien tegen Ajax. De oefenmeester erkende dat de bezoekers veel sterker waren in het Philips Stadion en terecht met 1-2 voor stonden. “We mogen van geluk spreken dat zij niet vier keer scoren in de eerste helft.”

Dat zei Bosz bij zijn analyse bij ESPN. “We speelden barslecht. We hebben zelf dingen niet goed gedaan. Normaal zijn we heel sterk in balbezit en maken we juiste keuzes. Maar dit was zo slordig in balbezit, dat ze elke keer de counter konden spelen. Dat zoek ik vooral bij onszelf. We waren te slordig en dat zat hem bij ons.”

In de tweede helft toonde PSV beterschap, maar daar was geen donderspeech van Bosz voor nodig. “Ik heb gezegd dat we wissels gingen toepassen en verteld hoe we het gingen doen. We gingen op een andere manier drukzetten, met Guus Til. Of ik geschreeuwd heb? Nee, iedereen voelde wel dat dit niet goed was. Daar heb je geen schreeuwende trainer voor nodig.”

Til maakte samen met Ismael Saibari het verschil als invaller, al wilde Bosz ook andere spelers eruit lichten. “Ze waren geweldig”, erkende Bosz. “Die jongens maakten weer het verschil. Maar ook Ricardo Pepi en Yorbe Vertessen, ook al was het maar tien minuten: hoe zij erin komen. Dat is wat je wilt zien, zij maken het verschil”, loofde de oefenmeester.