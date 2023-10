Rafael van der Vaart over afzeggen assistentschap bij Ajax: ‘Dán had ik het gedaan’

Rafael van der Vaart heeft tekst en uitleg gegeven over het waarom hij een functie bij Ajax heeft afgezegd. De 109-voudig international kreeg een aanbieding om een assistent-trainer te worden in de technische staf van Maurice Steijn. Van der Vaart koos uiteindelijk voor zijn privé en huidige werkzaamheden en gaat dus niet naar Ajax.

“Ik ben twee weken geleden benaderd. Maar alles moet kloppen. Ik woon in Roemenië met mijn gezin. Mijn zoon weliswaar bij mijn ouders, maar ik moet ook dit (Studio Voetbal, red.) opgeven. En mijn werk bij Ziggo”, zei Van der Vaart zondagavond in de uitzending van Studio Voetbal. “Ik wil heel graag, maar mijn gezin is ook wat waard. Dit werk is ook wat waard. Dit is niet het moment.”

Was Van der Vaart ingestapt als hij in Nederland had gewoond? “Ja, dan had ik het gedaan”, verzekerde de voormalig middenvelder, die tussen de staf en selectie in zou komen te staan bij de club in nood. “Mensen praten vaak over de Richard Witschge-rol, maar die is er zelf al. Ik weet wat de spelers meemaken en die spelers zijn niet zo slecht als het nu doet voorkomen. Maar Ajax is een moeilijke club als je niet in vorm bent. Ik had daar een belangrijke rol kunnen vervullen, maar ik ben blij dat ik het niet gedaan heb.”

Dat zat hem dus alleen in de situatie van Van der Vaar zelf. “Ik zou Maurice Steijn gaan ondersteunen. Apart trainen met spelers. Dat lijkt me heerlijk met bijvoorbeeld Brian Brobbey. Daar zit zoveel potentie om mee aan de gang te gaan. Dat heb ik ook in Denemarken gedaan, maar we zijn er niet uitgekomen”, aldus Van der Vaart over de eventuele rol bij Ajax.